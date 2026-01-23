Με ρυθμό 4,4% αναπτύχθηκε το τρίτο τρίμηνο 2025 η οικονομία ΗΠΑ- Ο υψηλότερος από το τρίτο τρίμηνο του 2023

Ταχύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν αναπτύχθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2025 η οικονομία των ΗΠΑ, αγγίζοντας το 4,4%, σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αμερικανική Κυβέρνηση, ενώ τα εταιρικά κέρδη αναθεωρήθηκαν επίσης υψηλότερα.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε με τον αναθεωρημένο προς τα πάνω ετήσιο ρυθμό του 4,4%, παρουσιάζοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το τρίτο τρίμηνο του 2023, αναφέρει σε ανακοίνωση το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, σε ενημερωμένη εκτίμησή του για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι το ΑΕΠ δεν θα αναθεωρηθεί από τον ρυθμό 4,3% που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,8% στο δεύτερο τρίμηνο.

Η ελαφρά ανοδική αναθεώρηση της ανάπτυξης κατά την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου αντανακλά αναβάθμιση των εξαγωγών και των επενδύσεων των επιχειρήσεων. Οι εισαγωγές, οι οποίες αφαιρούνται στον υπολογισμό του ΑΕΠ, αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω.

Οι καταναλωτικές δαπάνες και το μικρότερο εμπορικό έλλειμμα ήταν οι βασικοί παράγοντες της αύξησης του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο.

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πέραν των δύο τρίτων της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, αυξήθηκαν με ρυθμό 3,5% το τρίτο τρίμηνο.

Ωστόσο, ένα στοιχείο που μετρά την εγχώρια ζήτηση, το οποίο αφορά τις τελικές πωλήσεις σε εγχώριους αγοραστές, αυξήθηκε με ρυθμό 2,9%, ποσοστό που αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από το προηγούμενο εκτιμώμενο ρυθμό αύξησης 3,0%.

Οι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι η δραστηριότητα έχει υιοθετήσει αυτό που ονόμασαν μοτίβο σχήματος Κ, με τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος και τις μεγάλες εταιρείες να δίνουν τη σημαντικότερη στήριξη και κατηγόρησαν για αυτό το φαινόμενο τις πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών δασμών στις εισαγωγές, που έχουν αυξήσει τις τιμές.

Η άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς και οι ακόμη υψηλές τιμές κατοικιών έχουν προστατεύσει από τον πληθωρισμό τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος, ενώ τα νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος αντιμετωπίζουν περιορισμένη δυνατότητα, αναφέρουν οι οικονομολόγοι.

Ομοίως, οι μεγάλες εταιρείες έχουν επαρκείς πόρους για να αντισταθμίσουν το αυξανόμενο κόστος από τους εισαγωγικούς δασμούς, πρόσθεσαν.

Αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις μόλις που τα καταφέρνουν και επίσης αγωνίζονται με τη μείωση της προσφοράς εργασίας χαμηλού κόστους εν μέσω της κυβερνητικής προσπάθειας για καταστολή της μετανάστευσης, αναφέρουν οι οικονομολόγοι.

Τα κέρδη από την παραγωγή αυξήθηκαν κατά 175,6 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, αναβαθμισμένα κατά 9,5 δισ. δολάρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ