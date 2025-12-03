Δ.Π.Χρυσοχούς: Δράση ευαισθητοποίησης για άτομα με αναπηρία

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη στο Δημαρχείο, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Πόλης, κ. Γιώργου Γεωργίου ειδική δράση ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε φωτογράφιση μελών του προσωπικού του Δήμου με τον Αντιδήμαρχο Πόλης και τον νεαρό συνδημότη μας Αντρέα Αβραάμ, στην παρουσία του Δημάρχου, στέλνοντας ένα σαφές και διαχρονικό μήνυμα προς την κοινωνία ότι τα άτομα με αναπηρία αποτελούν ενεργά και ισότιμα μέλη της κοινωνίας και δικαιούνται σεβασμό, πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες.

Ο Αντιδήμαρχος Πόλης, κ. Γεωργίου σημείωσε ότι η σημερινή δράση δεν είναι απλώς συμβολική, είναι υπενθύμιση ότι οφείλουμε καθημερινά να διασφαλίζουμε έναν Δήμο προσβάσιμο, ανθρώπινο και ανοιχτό για όλους.

Ο Δήμαρχος Πόλης, κ Παπαχριστοφή διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς θα συνεχίσει να υλοποιεί πρωτοβουλίες και πολιτικές που προάγουν την κοινωνική ένταξη, την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.