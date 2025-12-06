Δ. Πάφου : Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Η Μαγεία των Χριστουγέννων στο Χάνι»

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Η Μαγεία των Χριστουγέννων στο Χάνι» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Χάνι του Ιμπραήμ, στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Χάνι, που αποτελεί κατεξοχήν σημείο προβολής της παράδοσης και του πολιτισμού της Πάφου, πρόσφερε το ιδανικό σκηνικό για μια ζεστή, γιορτινή ημέρα για μικρούς και μεγάλους.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τις «Μαζορέτες Πάφου» της Ακαδημίας Χορού Κωνσταντίνας Χ’Ευτυχίου και Χριστουγεννιάτικους Ελληνικούς Χορούς από το Συγκρότημα των Επιμορφωτικών Λυκείου Κύκκου και Αγίου Στεφάνου Χλώρακας–Λέμπας, σε χορογραφίες της Δρ Κωνσταντίνας Χ’Ευτυχίου.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα ολοκλήρωσε η Χορωδία του Κέντρου Μουσικής Αγωγής Βίκυς Χριστοδούλου με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Οι μικροί φίλοι, προστίθεται στην ανακοίνωση,συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε χειροτεχνίες, face painting και δραστηριότητες με μασκότ, ενώ ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα, σκορπώντας χαρά. Στον χώρο προσφέρθηκαν επίσης ζεστό κρασί και λουκουμάδες για όλους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θερμές εντυπώσεις από το κοινό.

Το πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Πάφου συνεχίζεται με πολλές ακόμη δράσεις τις επόμενες μέρες, προσκαλώντας δημότες και επισκέπτες να ζήσουν το κλίμα των γιορτών στην πόλη.