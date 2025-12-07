Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Συνεχίζεται η βροχόπτωση στην Π. Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

 Η βροχόπτωση συνεχίζεται στο διαμέρισμα Πόλις Χρυσοχούς, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή. Όπως αναφέρει, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε περίπου 25 κλήσεις μέχρι στιγμής.. Μερικές που αφορούν άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων δίνονται για διεκπεραίωση σε συνεργεία του Δήμου Πόλις Χρυσοχούς. Τα επεισόδια αφορούν άνοιγμα φρεατίων όμβριων υδάτων και αντλήσεις νερού από υποστατικά και υπόγεια υποστατικών στην Πόλη Χρυσοχούς, το Λατσί, το Προδρόμι, την Αργάκα και τη Δρούσεια.

 Δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο διάσωσης ζωής μέχρι τώρα. Οπως σημειώνει ο κ. Κεττής, γινε μερική ανάκληση εκτός υπηρεσίας προσωπικού.

 Εργάζονται επίσης 5 συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πόλις Χρυσοχούς, Πάφου και Σταθμού Υπαίθρου Στρουμπιού. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς καλεί το κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα