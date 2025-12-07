Συνεχίζεται η βροχόπτωση στην Π. Χρυσοχούς

Η βροχόπτωση συνεχίζεται στο διαμέρισμα Πόλις Χρυσοχούς, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή. Όπως αναφέρει, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε περίπου 25 κλήσεις μέχρι στιγμής.. Μερικές που αφορούν άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων δίνονται για διεκπεραίωση σε συνεργεία του Δήμου Πόλις Χρυσοχούς. Τα επεισόδια αφορούν άνοιγμα φρεατίων όμβριων υδάτων και αντλήσεις νερού από υποστατικά και υπόγεια υποστατικών στην Πόλη Χρυσοχούς, το Λατσί, το Προδρόμι, την Αργάκα και τη Δρούσεια.

Δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο διάσωσης ζωής μέχρι τώρα. Οπως σημειώνει ο κ. Κεττής, γινε μερική ανάκληση εκτός υπηρεσίας προσωπικού.

Εργάζονται επίσης 5 συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πόλις Χρυσοχούς, Πάφου και Σταθμού Υπαίθρου Στρουμπιού. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς καλεί το κοινό να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις.