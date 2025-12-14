Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σοβαρός τραυματισμός 23χρονου μοτοσικλετιστή σε οδική σύγκρουση στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο σοβαρός τραυματισμός 23χρονου μοτοσικλετιστή είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη στην Πάφο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία.

Η οδική σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.30 σήμερα Κυριακή  σε δρόμο στην Πάφο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται μοτοσικλέτα που οδηγούσε άντρας ηλικίας 23 ετών συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Ο 23χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση διερευνά η Τροχαία Πάφου.

