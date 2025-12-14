Γέμισε με Άη Βασίληδες και πλήθος κόσμου σήμερα το κέντρο της πόλης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή στο εμπορικό και παραδοσιακό κέντρο της Πάφου η καθιερωμένη εκδήλωση Santa Run, η οποία προσέλκυσε μεγάλο αριθμό δημοτών, μικρών και μεγάλων, σε μια γιορτή αγάπης, εθελοντισμού και αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση ξεκίνησε το πρωί από την Πλατεία του Δημαρχείου, όπου διανεμήθηκαν καπελάκια του Αγίου Βασίλη, ενώ παράλληλα προσφέρθηκε δωρεάν σοκολάτα στους συμμετέχοντες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και γιορτινής ατμόσφαιρας.

Στη συνέχεια σχηματίστηκε πορεία προς την Πλατεία Κέννεντυ με τη συνοδεία χριστουγεννιάτικων τραγουδιών από τη Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου.

Στην Πλατεία Κέννεντυ πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή Αγάπης», με φιλανθρωπικό παζαράκι στο οποίο συμμετείχαν εθελοντικά σωματεία και οργανώσεις, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να στηρίξει το σημαντικό κοινωνικό τους έργο.

Η εκδήλωση, η οποία έχει πλέον καταστεί θεσμός τα τελευταία έξι χρόνια, πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους δημότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση, καθώς και προς τις εθελοντικές οργανώσεις και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωσή της, ενισχύοντας το πνεύμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης στην πόλη μας.