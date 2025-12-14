Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νεκρός 23χρονος σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα νεαρό τον Petko Svetlozar, 23 ετών, από την Βουλγαρία σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής στην λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου στην Πάφο με την Αστυνομία να διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη λίγο πριν τη 1.00 το μεσημέρι της Κυριακής, στη φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου με την οδό Ανδρέα Βλάμη, στην Πάφο, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 41 ετών, με συνοδηγό γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 23χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου λίγο αργότερα απεβίωσε. Στο Γενικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και η 45χρονη, η οποία αφού έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα οδική σύγκρουση, ο 41χρονος οδηγός του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Παράλληλα, ο 41χρονος συνελήφθη και σχετικά με υπόθεση παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Ο 41χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Από αυτόν λήφθηκαν δείγματα για τελικό εργαστηριακό ναρκωτεστ. Το Τμήμα Τροχαίας Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις. 

