Δ.Πάφου:Στήριξη παιδιών με δωροκουπόνια σχολικού ρουχισμού

Ο Δήμος Πάφου στηρίζει έμπρακτα παιδιά με δωροκουπόνια σχολικού ρουχισμού από τα καταστήματα Zara.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Πάφου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και της έμπρακτης στήριξης των ευάλωτων οικογενειών της πόλης μας παρέδωσε κουπόνια για σχολικό ρουχισμό σε 76 παιδιά που φοιτούν στα 14 Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης της πόλης μας.

Η παράδοση των κουπονιών πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη σε μια σεμνή τελετή στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου από τον Δήμαρχο κ. Φαίδωνα Φαίδωνος προς τους εκπροσώπους των Σχολείων, στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του Δήμου για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Ο Δήμος Πάφου ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Zara για την κοινωνική της ευαισθησία και τη σημαντική συμβολή της στη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Παράλληλα ο Δήμος θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να υλοποιεί δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του, καταλήγει η ανακοίνωση.