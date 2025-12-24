Τουρκία: Αναφορές για Ελληνίδα αεροσυνοδό στα θύματα του Λιβυκού αεροσκάφους που συνετρίβη

Κορυφώνεται η αγωνία για τη λίστα των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας στην Τουρκία με τη συντριβή αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης. Αναφορές σε τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για Ελληνίδα ανάμεσα στα θύματα, πιθανότατα αεροσυνοδού, μέλους του πληρώματος.

Και οι οκτώ επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του στρατού της Λιβύης, έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πιλότοι εξέπεμψαν μήνυμα κινδύνου στον πύργο ελέγχου λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους Falcon 50.

Μάλιστα, φαίνεται πως προσπάθησαν να επιστρέψουν στη βάση, αλλά συνετρίβη κοντά στη Χαϊμάνα πριν προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας. Το Falcon 50 που είχε προορισμό την Τρίπολη έχασε την επαφή με τα ραντάρ, σύμφωνα με το CNN Turk.

«Φως» στα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να ρίξει το μαύρο κουτί με τις ηχογραφημένες συνομιλίες των πιλότων, το οποίο εντοπίστηκε κατά τις έρευνες των Αρχών.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανακοίνωσε ότι τα συντρίμμια του ιδιωτικού τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, τέσσερα άλλα άτομα και τρία μέλη πληρώματος βρέθηκαν και ότι αναζητούν στα ερείπια τα αίτια της κατάρρευσης.

Η διαδρομή της συντριβής

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας Ντουράν έκανε την ακόλουθη δήλωση, που συνετρίβη στη Χαϊμάνα:

«Στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Επιτελείου των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του, μαζί με τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα στις 20:17. Στις 20:33, ανέφερε έκτακτη ανάγκη λόγω ηλεκτρικής δυσλειτουργίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση».

«Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο Εσενμπόγα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα στο αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος, το οποίο ξεκίνησε την κάθοδό του για αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ στις 20:36 και έκτοτε δεν έχει επιτευχθεί επαφή. Μετά από επιχειρήσεις έρευνας που ξεκίνησαν ομάδες του Υπουργείου Εσωτερικών μας, βρέθηκαν τα συντρίμμια του συντριμμένου αεροσκάφους και όλοι οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν σχολαστικά το έργο τους»

Εθνικό πένθος κήρυξε η Λιβύη

Στο μεταξύ η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά τον θάνατο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και της αντιπροσωπείας του στο αεροπορικό δυστύχημα στην Άγκυρα.

Σε γραπτή δήλωση της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας αναφέρεται ότι η κυβέρνηση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες του Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ και του υπόλοιπου πληρώματος.

Πηγή: cnn.gr