Το Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου, ένα σπίτι ζωής για την τρίτη ηλικία

Είκοσι τρία χρόνια ζωής, προσφοράς και ανιδιοτελούς αγάπης συμπληρώνει φέτος το Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου, ένας θεσμός που από το 2002 στέκεται σταθερά δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, προσφέροντας φροντίδα, ασφάλεια και ποιότητα ζωής.

Το Κέντρο ιδρύθηκε με ξεκάθαρο όραμα, την εξυπηρέτηση, τη φροντίδα και την κάλυψη των βασικών αναγκών των ηλικιωμένων, μέσα από την παροχή πολύπλευρων υπηρεσιών και διευκολύνσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια του Κέντρου Ενηλίκων Γεροσκήπου ΣΚΕ, κ. Άρτεμις Κούπανου, εδώ και 23 χρόνια το Κέντρο προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του στους δημότες της Γεροσκήπου αλλά και των γύρω περιοχών, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Βασικός στόχος του Κέντρου είναι η παροχή ουσιαστικής στήριξης στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές δυσκολίες, καθώς και στις οικογένειές τους, ώστε να συνεχίσουν να παραμένουν ενεργά και ισότιμα μέλη της κοινότητας.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης και στη διατήρηση των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της ζωής τους. Το Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου προσφέρει καθημερινά ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης, μέσα από ένα πρόγραμμα που αναβαθμίζεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις ανάγκες των μελών του.

Όπως ανέφερε η κ. Κούπανου, το Κέντρο εξυπηρετεί καθημερινά 40 έως 50 άτομα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, όπως καθημερινή φροντίδα, ποιοτική ψυχαγωγία, δραστηριότητες ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης, σε ένα ασφαλές, υγιές και ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. Ιδιαίτερη σημασία έχει το πρόγραμμα διημερεύουσας φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν εδέσματα και ροφήματα, ιατρική παρακολούθηση, παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας μία φορά την εβδομάδα, καθώς και υπηρεσίες φυσιοθεραπείας.

Παράλληλα, λειτουργούν ποικίλα προγράμματα απασχόλησης όπως μουσική, γυμναστική, ζούμπα, χειροτεχνία (σμίλες και βελονάκι), χορός, αλλά και δράσεις γνωριμίας με την Κύπρο και την τέχνη της ζαχαροπλαστικής, προσφέροντας χαρά, δημιουργικότητα και ενεργή συμμετοχή.

Το Κέντρο διοργανώνει επίσης εκδρομές σε διάφορα μέρη της Κύπρου, ημερήσιες αλλά και με διανυκτέρευση, αξιόλογες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων, συνεστιάσεις και ανταλλαγές επισκέψεων με άλλα Κέντρα Ενηλίκων, ενισχύοντας την αλληλογνωριμία και την κοινωνικοποίηση των μελών.

Σημαντικό ρόλο κατέχουν και τα επιμορφωτικά προγράμματα, με διαλέξεις από ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων – ιατρούς, ψυχολόγους, θεολόγους, διατροφολόγους – που συμβάλλουν στην ενημέρωση και την ενδυνάμωση των ηλικιωμένων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι δράσεις του Κέντρου στοχεύουν συνέχισε, στην αναβάθμιση της ζωής των μελών του, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παραμένουν δραστήριοι, δημιουργικοί και κοινωνικά ενεργοί.

Στα 23 χρόνια λειτουργίας του, το Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου έχει επιτελέσει έναν πολυεπίπεδο και ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο, αγκαλιασμένο από τους ηλικιωμένους της πόλης.

Σήμερα, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας έχουν το δικό τους στέκι – έναν χώρο ζεστό, φιλόξενο και ανθρώπινο. Καθοριστική, όπως τονίζεται, είναι η συμβολή του προσωπικού, που εργάζεται με υπευθυνότητα, συνέπεια και βαθιά ευαισθησία.

Η κ. Άρτεμις Κούπανου δηλώνει περήφανη για όσα πέτυχε το Κέντρο στα 23 χρόνια λειτουργίας του, πάντα με τη στήριξη του Δήμου Ιεροκηπίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Τα έσοδα του Κέντρου προέρχονται από κρατική χορηγία, τον Δήμο και εισφορές τοπικών φορέων, γεγονός που αποδεικνύει τη συλλογική εμπιστοσύνη και στήριξη προς το έργο του. Η ποιότητα των υπηρεσιών, η αγάπη και η ζεστασιά που χαρακτηρίζουν την καθημερινή λειτουργία του Κέντρου γεμίζουν τη ζωή ανθρώπων που έδωσαν τα πάντα στην οικογένεια και την κοινωνία και σήμερα έχουν ανάγκη φροντίδας, σεβασμού και αξιοπρέπειας.

Η ίδια η Διευθύντρια, με 23 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς, ανέφερε «Καμαρώνω και χαίρομαι για όλα όσα πετύχαμε. Η ηθική ικανοποίηση είναι τεράστια. Μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο από τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε είναι όλα τα λεφτά». Και πράγματι, το Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου δεν είναι απλώς ένας χώρος παροχής υπηρεσιών. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο αγάπης, μνήμης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.