Ένα δώρο αξιοπρέπειας και ελπίδας από τον Δήμο Ιεροκηπίας σε 180 παιδιά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε μια πράξη ουσιαστικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας, ο Δήμος Ιεροκηπίας απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, προσέφερε δωροκουπόνια για αγορά ρουχισμού σε 180 μαθητές που φοιτούν σε εννέα σχολικές μονάδες της Γεροσκήπου, των Κονιών και της Τίμης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παράδοση των κουπονιών πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας, από τον Δήμαρχο κ. Νίκο Παλιό και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Προστασίας του Πολίτη κ. Γιώργο Λεωνίδα, προς τους Διευθυντές και τους εκπροσώπους των σχολείων.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να ενισχύσει έμπρακτα οικογένειες που δοκιμάζονται, προσφέροντας όχι μόνο υλική βοήθεια αλλά και ένα μήνυμα φροντίδας και συμπαράστασης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει ο Δήμος Ιεροκηπίας στο Famous Sports, για την κοινωνική του ευαισθησία και τη σημαντική συμβολή του στη στήριξη των παιδιών, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει ουσιαστικό κοινωνικό αποτέλεσμα. 

Τις ημέρες των εορτών, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ο Δήμος Ιεροκηπίας παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος και ότι η ανθρωπιά παραμένει η πιο πολύτιμη αξία, καταλήγει η ανακοίνωση.

