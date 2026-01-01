Μήνυμα ευθύνης και ελπίδας από τον Δήμαρχο Πάφου: «Το 2026 να γίνει χρονιά ουσιαστικής προόδου για την Κύπρο»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά και έντονης ευθύνης προς όσους υπηρετούν τη δημόσια ζωή, έστειλε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος με αφορμή την έλευση του νέου έτους.

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ευχήθηκε το 2026 να αποτελέσει χρονιά πραγματικής προόδου για την κοινωνία και τον λαό της Κύπρου.

Ο κ. Φαίδωνος υπογράμμισε τη σημασία της προσήλωσης στο δημόσιο συμφέρον, επισημαίνοντας ότι όσοι κατέχουν δημόσια αξιώματα οφείλουν να έχουν στο επίκεντρο των προσπαθειών τους την ανιδιοτελή προσφορά προς την κοινωνία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η υπηρεσία προς το κοινό καλό πρέπει να διέπεται από ήθος και ηθική, αλλά πάνω απ’ όλα από αποτελεσματικότητα.

«Μόνο έτσι», σημείωσε, «μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, αλλά και συνολικά για τις οικογένειες του τόπου μας».

 Ένα μήνυμα που αναδεικνύει την ανάγκη για πράξεις ουσίας και όχι απλώς λόγια, σε μια περίοδο που οι προκλήσεις για την κοινωνία παραμένουν μεγάλες.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Πάφου ευχήθηκε σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά, με υγεία και χαρά, εκφράζοντας την ελπίδα το νέο έτος να φέρει περισσότερη πρόοδο, συνοχή και ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες.

