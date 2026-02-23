Παγώνει η Ευρωβουλή την συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για νέους δασμούς 15%

Οι διαπραγματευτές της εμπορικής Συμφωνίας Turnberry ΕΕ - ΗΠΑ ανέστειλαν το απόγευμα της Δευτέρας τη Συμφωνία, μετά τις νέες ανακοινώσεις για δασμούς 15% του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι ορισμένοι από τους δασμούς που επιβλήθηκαν το 2025 από την Ουάσινγκτον ήταν παράνομοι.

Τη συμφωνία διαπραγματεύτηκε τον Ιούλιο του 2025 η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα τον ντερ Λάιεν, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Είναι επίσημο, η δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΕΕ - ΗΠΑ διακόπτεται μέχρι νεοτέρας!» τόνισε σε ανάρτηση του ο Επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου, Μπερντ Λάνγκε. Η προγραμματισμένη ψηφοφορία στην Επιτροπή για το πρωί της Τρίτης, αναβάλλεται, είπε προσθέοντας ότι «η διαπραγματευτική μας ομάδα μόλις αποφάσισε να παύσει την πλήρη νομική εφαρμογή της Συμφωνίας και να αναβάλλει την αυριανή ψηφοφορία. Χρειάζεται σαφήνεια και νομική βεβαιότητα πριν τα επόμενα βήματα».

Η ψήφιση της συμφωνίας από πλευράς της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε παγώσει από τον Ιανουάριο, μετά τις απειλές των ΗΠΑ προς την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντηση των διαπραγματευτών της Συμφωνίας, εκ μέρους της Επιτροπής Εμπορίου, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς.

Νωρίτερα, ο Σέφτσοβιτς είχε πραγματοποιήσει έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς Εμπορίου, στην οποία μεταξύ άλλων θεμάτων, όπως η μεταρρύθμιση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (WTO), συζητήθηκαν και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Επανανέλαβα ότι ο πλήρης σεβασμός της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ είναι ύψιστης σημασίας. Θα παραμείνω σε επαφή με τους ομολόγους μου για να εξασφαλίσω διαβεβαιώσεις», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς σε ανάρτηση του στο X (πρώην Twitter) μετά το πέρας της συνάντησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ