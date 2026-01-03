Παράσυρση δύο πεζών στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο

Δύο πρόσωπα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, τραυματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3:00 μ.μ., τη στιγμή που τα δύο άτομα αποβιβάστηκαν από λεωφορείο και επιχείρησαν να διασταυρώσουν τον δρόμο περνώντας μπροστά από αυτό.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκαν από όχημα το οποίο κινούνταν στη λεωφόρο και φέρεται να επιχειρούσε προσπέραση από δεξιά.

Στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πάφου για περίθαλψη και περαιτέρω εξετάσεις.

Μέχρι την άφιξή τους, δύο γιατροί που βρίσκονταν σε παρακείμενο εστιατόριο έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Η σκηνή του ατυχήματος αποκλείστηκε προσωρινά από μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστη.