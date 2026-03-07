Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε πολεμική ετοιμότητα το βρετανικό αεροπλανοφόρο “Prince of Wales” για τη Μέση Ανατολή

Ένα αεροπλανοφόρο για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή προετοιμάζει το Ηνωμένο Βασίλειο, μειώνοντας στο μισό τον χρόνο ετοιμότητας για μετακίνηση σε 5 ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Πρόκειται για το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, και το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί πιο γρήγορα σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για κινητοποίηση.

Live/ Λευκός Οίκος: Έχουμε σκοπό να πάρουμε το πετρέλαιο από το Ιράν

 - Τρεις νεκροί στα ΗΑΕ από ιρανικές επιθέσεις

 

Όπως μεταδίδει το Sky News επικαλούμενο μια πηγή, τα πληρώματα έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή ανάπτυξη. Βέβαια, η κίνηση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αεροπλανοφόρο - το οποίο μεταφέρει μαχητικά αεροσκάφη F-35 και θα πρέπει να συνοδεύεται από σειρά άλλων πλοίων και ένα υποβρύχιο – θα σταλεί για να ενισχύσει τις βρετανικές άμυνες στον Κόλπο και γύρω από την Κύπρο.

Όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, με την κίνηση αυτή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα έχει περισσότερες επιλογές ώστε να το μετακινήσει ταχύτερα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Πηγή: iefimerida.gr 

 

