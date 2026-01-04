Δώδεκα χρόνια μαρτυρίας και πίστης στη Σαλαμίνα: Η πορεία του Ηγουμένου Ιωάννη στη Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα

Μεγάλη και ιδιαίτερα συγκινητική είναι η 5η Ιανουαρίου, καθώς συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από την ενθρόνιση του Αρχιμανδρίτη Ιωάννη ως Ηγουμένου της Ιεράς Σταυροπηγιακής και Βασιλικής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, στην κατεχόμενη Σαλαμίνα.

Η ενθρόνιση τελέστηκε από τον τότε μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας πορείας βαθιάς προσφοράς, πίστης και αντοχής.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, τα δώδεκα αυτά χρόνια δεν υπήρξαν απλώς ένας αριθμός στον χρόνο, αλλά μια συνεχής μαρτυρία αγώνα.

Μέσα σε αντίξοες συνθήκες, λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής, κατάφεραν κάθε μήνα να πορεύονται στη Μονή για να τελούν τη Θεία Λειτουργία, κρατώντας άσβεστη τη φλόγα της πίστης και της παρουσίας της Εκκλησίας σε έναν τόπο που δοκιμάζεται.

«Δίνουμε εκεί τη μαρτυρία», τόνισε, «ότι η Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα είναι σύμβολο διότι εκεί χτυπά ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός» και εκεί |βρίσκεται ο τάφος του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου του Αποστόλου Βαρνάβα ο οποίος μαρτύρησε το 57μ.χ.». Από αυτόν τον ιερό τόπο, όπως υπενθύμισε, ξεκίνησαν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος και έφτασαν μέχρι την Πάφο, η οποία εκείνη την εποχή ήταν η πρωτεύουσα της Κύπρου, έδρα του Ρωμαίου ανθύπατου Σέργιου Παύλου, με πολλές συναγωγές Εβραίων να μαρτυρούν τη ζωντανή θρησκευτική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης και σε ένα σημαντικό έργο που επιτεύχθηκε με τη στήριξη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’.

Μέσα από απόφαση της Ιεράς Συνόδου, παραχωρήθηκε στη Μονή ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου, παρακείμενος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο οποίος πλέον λειτουργεί ως Μετόχι της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες διαμόρφωσης του κτιρίου.

Δημιουργήθηκε ένα δωμάτιο για τον Ηγούμενο και τέσσερα δωμάτια για μοναχούς στον όροφο, μαζί με γραφείο, ενώ στο κάτω μέρος στεγάζονται η κουζίνα και το μέγα συνοδικό, προσφέροντας έναν λειτουργικό και φιλόξενο χώρο για την αδελφότητα και τους επισκέπτες.

Με λόγο γεμάτο συγκίνηση και ελπίδα, ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης υπογράμμισε ότι το Μετόχι της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα ( Ι.Ν.Αγίου Αντωνίου) αποτελεί σήμερα «ένα στολίδι, ένα καμάρι». Ένα έργο που, όπως είπε, θα παραδοθεί στις επερχόμενες γενεές ως πολύτιμη παρακαταθήκη, δίνοντας τη ζωντανή μαρτυρία της Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα μέχρι την πολυπόθητη ημέρα της απελευθέρωσης. Δώδεκα χρόνια μετά, μετά την ενθρόνιση και πενήντα δύο χρόνια μετά την κατοχή και την σκλαβιά η Μονή στέκει όχι μόνο ως χώρος λατρείας, αλλά ως σύμβολο μνήμης, πίστης και ελπίδας, φωτίζοντας τον δρόμο της ιστορίας και της πνευματικής αντοχής του τόπου.