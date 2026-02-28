Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ισραηλινός στρατός: Βρέθηκε νεκρός ο Χαμενεΐ - Για ψυχολογικό πόλεμο κάνει λόγο το Ιράν

ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ

Header Image

Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα το θάνατο του. Ο εκπρόσωπος τύπου του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως η επιχείρηση θα κρατήσει "όσο χρειαστεί""

Νεκρός βρέθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατόλαχ Αλί Χαμενεΐ, όπως αναμεταδίδουν διάφορα διεθνή μέσα στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα, βρέθηκε στα συντρίμια του παλατιού του, όταν βομβαρδίστηκε νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της σφοδρής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις.

 

 

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την εύρεση του πτώματος του στο Reuters. Ο εκπρόσωπος τύπου του ισραηλινού στρατού, σε έκτακτο διάγγελμα του, δήλωσε πως αρκετοί υψηλοί αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος, έχασαν την ζωή τους στα σημερινά χτυπήματα.

Πρόσθεσε μάλιστα, απευθυνόμενος στους πολίτες του Ισραήλ πως "έρχονται δύσκολες μέρες" αλλά πως ο λαός του Ισραήλ είναι "προτεραιότητα τους". Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πόσο θα κρατήσει η επιχείρηση, απάντησε πως θα κρατήσει "όσο χρειαστεί".

Πρόσθεσε πως είναι έτοιμοι για κάθε ενεδεχόμενο χτύπημα εναντίον ισραηλινών σε άλλες χώρες και πως σε τέτοια περίπτωση, τα αντίποινα θα είναι μεγάλα.

 

Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι "έχουν καθαρή εικόνα του πτώματος του και θα αποφασίσουν αν θα το παραδώσουν ή όχι".

 

 

Από πλευράς του, το γραφείο του ανώτατου ηγέτη, εξέδωσε ανακοίνωση, προτρέπροντας τον ιρανικό λαό να είναι σε "εγρήγορση" ενάντια στον "ψυχολογικό πόλεμο του εχθρού".  Δεν διέψευσε, ούτε επιβεβαίωσε την είδηση.

 

 

Ανταποκριτής του δικτύου Al Jazeera, στην Τεχεράνη δήλωσε πως δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι ακόμα από την ιρανική κυβέρνηση, παρόλα αυτά σχολίασε πως οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο υπουργός εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, νωρίτερα σήμερα "ήταν ύποπτες". Υπενθυμίζεται πως όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φήμες ότι αγνοήτο η τύχη του Χαμενεΐ, ο Αραγτσί είπε πως "εξ όσον γνωρίζει είναι καλά."

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο, 201 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα πλήγματα, και 747 τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως η σημερινή επιχείρηση ήταν η "μεγαλύτερη πτήση" μέχρι τώρα, με 200 μαχητικά αεροσκάφη.

Επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου

Ως αντίποινα στην σημερινή επίθεση, το Ιράν εξαπέλυσε διάφορες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στις χώρες του Κόλπου. Επιθέσεις καταγράφηκαν:

  • στο Άμπου Ντάμπι (ΗΑΕ) - τουλάχιστον ένας νεκρός
  • στο Ντουμπάι (ΗΑΕ) - διάσημο ξενοδοχείο πολυτελείας στο τεχνητό νησί, τυλίχθηκε στις φλόγες
  • στη Ρίγιαντ (Σαουδική Αραβία)
  • Αεροδρόμιο του Κουβέιτ
  • πολλαπλά χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές στη Μάναμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

Σειρήνες ήχησαν και στο βόρειο Ισραήλ, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα νεκρό.

Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη 

