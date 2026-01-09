Σε επιφυλακή λόγω καιρού, καμιά ζημιά μέχρι στιγμής, λέει ο Πρόεδρος ΕΟΑ Πάφου

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που πλήττουν την επαρχία.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττικοπίτης, έχουν οργανωθεί και τεθεί σε επιφυλακή συνεργεία έκτακτης ανάγκης, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον κ. Πιττικοπίτη, τα σημεία αιχμής και οι περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες επιθεωρούνται σε συνεχή βάση, ώστε να διασφαλίζεται πως αγωγοί και σχάρες παραμένουν πεντακάθαροι και δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε πρόβλημα. «Βρισκόμαστε σε στάση αναμονής, με τα συνεργεία μας να είναι πανέτοιμα και να διακινούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα», ανέφερε.

Τα συνεργεία του ΕΟΑ δραστηριοποιούνται τόσο στους Δήμους όσο και στις κοινότητες Έμπας και Χλώρακας, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε απρόοπτο καιρικό φαινόμενο.

Ερωτηθείς σχετικά με τυχόν προβλήματα ή ζημιές, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί οποιοδήποτε περιστατικό.

«Παρά τους ισχυρούς ανέμους, δεν είχαμε καμία αναφορά για ζημιά ή πρόβλημα», σημείωσε.

Εξάλλου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hermes Airports , οι σφοδροί άνεμοι που πλήττουν την επαρχία από το βράδυ της Πέμπτης και συνεχίζονται μέχρι σήμερα Παρασκευή, δεν έχουν επηρεάσει τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Πάφου.