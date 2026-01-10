Αποχωρεί μετά από 20 χρόνια προσφοράς ο μαέστρος της Φιλαρμονικής του Δ.Πάφου, Ζαχαρίας Ευαγγέλου

Μετά από είκοσι χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής παρουσίας στη Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου, ο μαέστρος Ζαχαρίας Ευαγγέλου ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο προσφοράς στον πολιτισμό της πόλης.

Στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωσή του, ο κ. Ευαγγέλου επισημαίνει ότι η Φιλαρμονική δεν υπήρξε απλώς ένας μουσικός θεσμός, αλλά μια βαθιά οικογενειακή και πολιτιστική παρακαταθήκη, μια ζωντανή συνέχεια αξιών, ήθους και αγάπης για τη μουσική, που μεταδόθηκαν από γενιά σε γενιά.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του, η Φιλαρμονική συμμετείχε σε συναυλίες, παρελάσεις, εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, εκπροσωπώντας την Πάφο με σεβασμό, αξιοπρέπεια και υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαχρονική στήριξη του κοινού, η οποία, όπως τονίζει, αποτέλεσε πηγή δύναμης και έμπνευσης ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές.

Ξεχωριστή μνεία αποδίδει στον πατέρα του, Δημήτρη Ευαγγέλου, ο οποίος υπηρέτησε τη Φιλαρμονική με αφοσίωση και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σεβασμού προς τη μουσική και τον πολιτισμό, αποτελώντας θεμέλιο και οδηγό στη δική του διαδρομή.

Ο κ. Ευαγγέλου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους μουσικούς που υπηρέτησαν τη Φιλαρμονική με ψυχή και συνέπεια, καθώς και προς τις οικογένειές τους, που στάθηκαν διαχρονικά αρωγοί, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση του συνόλου.

Αποχωρεί, όπως αναφέρει, με ευγνωμοσύνη και σεβασμό, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς πολιτισμού, ενότητας και συλλογικής μνήμης για την πόλη.

Η μουσική, καταλήγει στο μήνυμά του, υπήρξε και θα παραμείνει ο κοινός δεσμός που ενώνει ανθρώπους και γενιές στην Πάφο.

Στο μεταξύ ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από φυσικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών Μαέστρου της Φιλαρμονικής Δήμου Πάφου.