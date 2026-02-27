Στο μητρώο κοινωνικών ασφαλίσεων 66.711 εργοδότες, 35.251 τα ασφαλιστικά συμβόλαια ευθύνης έναντι εργαζομένων

Στον αριθμό των φυσικών και νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένα ως εργοδότες στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρεται ο υπουργός εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, επισημαίνοντας και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου εργατικών αποζημιώσεων και ευθύνης εργοδότη που έχουν συναφθεί και βρίσκονται σε ισχύ από τους εργοδότες. Την ίδια ώρα, αναφέρεται στις ενέργειες με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού νόμου σε σχέση με την ευθύνη των εργοδοτών έναντι των εργαζομένων.

Απαντώντας σε ερωτήματα του βουλευτή Νίκου Γεωργίου, ο υπουργός ενημερώνει ότι ο αριθμός των εν ενεργεία εργοδοτών, νομικών και φυσικών προσώπων, που είχαν καταχωρημένες ή/και πληρωμένες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά το έτος 2025 και απασχολούσαν προσωπικό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, ανέρχεται σε 66.711.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι εργοδότες οικιακών βοηθών ανέρχονται σε 30.042.

Ο υπουργός επισημαίνει ότι από το σύνολο των 66.711 εργοδοτών, οι 15.101 αντιστοιχούν σε νομικά πρόσωπα με μοναδικό εργοδοτούμενο τον διευθυντή αυτών. Οι εταιρείες αυτές, σημειώνει, ενδέχεται να εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της υποχρέωσης ασφάλισης της ευθύνης των εργοδοτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν αποσταλεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ο αριθμός των συμβολαίων που αφορούν στην Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη και ήταν σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, ανέρχεται σε 35.251. Ο αριθμός των συμβολαίων που αφορούν εργοδότες οικιακών βοηθών, ανέρχεται σε 19.158.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από τις 19 ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη του γενικού κλάδου ασφάλισης του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. Στον αριθμό των 35.251 συμβολαίων, δεν περιλαμβάνονται συμβόλαια άλλων ασφαλιστικών εταιρειών που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

Ενέργειες για αποτελεσματική εφαρμογή νόμου

Σύμφωνα με τον υπουργό, το τελευταίο χρονικό διάστημα καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και το Υπουργείο Οικονομικών, για την προώθηση κατάλληλων ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού Νόμου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, έχει ολοκληρώσει τη δημιουργία μίας σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας, σχεδιασμένης για την αποτελεσματική αντιπαραβολή στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα αυτή βρίσκεται επί του παρόντος σε δοκιμαστική εφαρμογή, προκειμένου να διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί και λειτουργικοί έλεγχοι, πριν από την πλήρη παραγωγική της λειτουργία.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρεί αναγκαία την πλήρη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι επιθεωρητές των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τις επιθεωρήσεις που διενεργούν στους εργοδότες, ελέγχουν μεταξύ άλλων, την ύπαρξη ασφαλιστικών συμβολαίων που βρίσκονται σε ισχύ, σε σχέση με την ευθύνη τους έναντι των εργαζομένων.

Στις περιπτώσεις όπου δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό ασφάλισης ευθύνης εργοδότη, γίνεται σύσταση για την άμεση συμμόρφωση των εργοδοτών.

Όσον αφορά τα θέματα που τίθενται στην κοινοβουλευτική ερώτηση αναφορικά με την ίδρυση Ταμείου Ασφαλιστών Εργατικών Αποζημιώσεων, ο υπουργός αναφέρει ότι ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών.