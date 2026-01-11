Έντεκα χρόνια Δημαρχίας Φ.Φαίδωνος: Απολογισμός έργων και μήνυμα για το μέλλον της Πάφου

Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εκλογή του Φαίδωνα Φαίδωνος στον δημαρχιακό θώκο της Πάφου, με τον Δήμαρχο να προβαίνει σε έναν συνοπτικό απολογισμό της πορείας και των αποτελεσμάτων της διοίκησής του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Φαίδωνoς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κατά τη διάρκεια της έντεκα ετών θητείας του, ο ίδιος και οι συνεργάτες του εργάστηκαν με προσήλωση, σχέδιο και μεθοδικότητα, υλοποιώντας πέραν των 120 έργων συνολικού κόστους άνω των 240 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως επισημαίνει, κεντρικός άξονας της διοίκησης αποτέλεσαν η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια και η λογοδοσία, αρχές που, όπως αναφέρει, εφαρμόστηκαν και επιβλήθηκαν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Πάφου τονίζει ότι σήμερα η πόλη έχει μετατραπεί σε μια μικρή σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, με βελτιωμένη ποιότητα ζωής, αυτοπεποίθηση και σαφή προοπτική ανάπτυξης. Αναφέρεται, παράλληλα, στις βάσεις και τις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες επιτρέπουν την πολυδιάστατη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Πάφου, όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού, αλλά και στην εκπαίδευση, τις υπηρεσίες και την τεχνολογία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, σημειώνοντας ότι, πέρα από φίλους και συνεργάτες, βρέθηκε αντιμέτωπος και με ισχυρές αντιδράσεις.

Όπως υπογραμμίζει, οι αντιστάσεις αυτές λειτούργησαν ως μέτρο αξίας και συνέβαλαν στη διαμόρφωση χαρακτήρα, ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους πολίτες που τον εμπιστεύθηκαν, καθώς και προς τους συνεργάτες του εντός και εκτός Δήμου για τη συμβολή τους. Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Φαίδωνας Φαίδωνος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να εργάζεται με στόχο η Πάφος να αποτελέσει υπόδειγμα σύγχρονης πόλης και αποτελεσματικής, καθαρής διακυβέρνησης προς όφελος των πολιτών της.

Όπως καταλήγει, τα έντεκα αυτά χρόνια επιβεβαιώνουν την ανάγκη για μια νέα αρχή στον τόπο, με πραγματική πρόοδο που να στηρίζεται στη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια.