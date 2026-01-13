Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καταδικαστέες χαρακτηρίζει το Τμήμα Αλιείας τις πράξεις κατά θαλάσσιας χελώνας στη Χλώρακα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ως καταδικαστέες και αποτρόπαιες χαρακτήρισε τις πράξεις που φέρονται να διέπραξαν υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας εις βάρος θαλάσσιας χελώνας, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Μαρίνα Αργυρού.

Σε δηλώσεις της, η κ. Αργυρού ανέφερε ότι πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό, όπως αυτό καταγράφηκε σε βίντεο που τράβηξε πολίτης και το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλιακή περιοχή της κοινότητας Χλώρακας, όπου εντοπίστηκε η θαλάσσια χελώνα. Όπως εξήγησε, στο σημείο μετέβη και συνεργάτης του Τμήματος Αλιείας στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας των θαλάσσιων χελωνών, διαπιστώνοντας ότι το ζώο ήταν ήδη νεκρό.

Ωστόσο, η κ. Αργυρού ξεκαθάρισε ότι ο τρόπος χειρισμού της χελώνας από τους εμπλεκόμενους δεν δικαιολογείται, ανεξαρτήτως του εάν αυτή ήταν νεκρή ή ζωντανή.

Σύμφωνα με την ίδια, η Αστυνομία έχει παραλάβει το ζώο και αναμένεται να το αποστείλει για νεκροψία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

