Φωτιά σε μάντρα/έκθεση οχημάτων στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Φωτιά εκδηλώθηκε  σε μάντρα/έκθεση οχημάτων στην Πάφο με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 3 τα ξημερώματα σήμερα Σάββατο ξέσπασε φωτιά σε μάντρα/έκθεση αυτοκινήτων στην Μεσόγη στην Πάφο, ιδιοκτησία 58χρονου.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

 Από τις προκαταρτικές εξετάσεις, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε 8 αυτοκίνητα, 11 μοτοσικλέτες, 3 ηλεκτρικά οχήματα τύπου golf και ένα jetski. Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί από το ΤΑΕ Πάφου.

