Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

ΕΤΑΠ: Φιλοξενία 12 Πολωνικών ποδηλατικών συλλόγων στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση και προώθηση του αθλητικού τουρισμού και ειδικότερα της ποδηλασίας, φιλοξενεί στην Πάφο από τις 9 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026, δώδεκα (12) σημαντικούς ποδηλατικούς συλλόγους από την Πολωνία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία υλοποιείται με στόχο τη γνωριμία των φιλοξενούμενων με τον προορισμό, τις υποδομές και τις ποδηλατικές διαδρομές της επαρχίας Πάφου.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας και δραστηριοτήτων διοργανώνεται από την ΕΤΑΠ Πάφου σε συνεργασία με την εταιρεία Activate Cyprus, ενώ η διαμονή των αποστολών προσφέρεται δωρεάν από το ξενοδοχείο Athena Beach Hotel του ομίλου Constantinou Bros Hotels.

Οι συγκεκριμένοι ποδηλατικοί σύλλογοι διοργανώνουν σε ετήσια βάση ταξίδια αθλητικής προετοιμασίας, ποδηλατικού τουρισμού αναψυχής, καθώς και συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες, τομείς στους οποίους η Πάφος επενδύει δυναμικά για περαιτέρω ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις νέες gravel και road cycling διαδρομές, να γνωρίσουν την ύπαιθρο της Πάφου και να έρθουν σε επαφή με τον πολιτιστικό πλούτο και τις αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής.

Η ΕΤΑΠ Πάφου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, συνεχίζει με συνέπεια τις δράσεις για την καθιέρωση της επαρχίας ως ανταγωνιστικού και ποιοτικού αθλητικού προορισμού.

Οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, ο ήπιος χειμώνας, η καλή αεροπορική προσβασιμότητα, οι αναβαθμισμένες αθλητικές υποδομές, η υψηλή ποιότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον συνθέτουν ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Πάφο έναντι άλλων προορισμών, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα