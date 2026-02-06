Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Ομάν - Φόβος Τεχεράνης για μελλοντικό χτύπημα Τραμπ

Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες τους στο Ομάν σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν τις έντονες διαφορές τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και να αποφευχθεί ακόμη ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε αργά το απόγευμα ότι οι συνομιλίες, που διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, ολοκληρώθηκαν, με ένα ακόμα γύρο να έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, όπως μεταδίδει το Axios επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τις σημερινές συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά στο Ομάν ότι ήταν «θετικές» και ότι οι πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, ωστόσο όπως σημείωσε ο ακριβής χρόνος και τόπος του επόμενου γύρου δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί.

Ο Αραγκτσί είπε ότι οι πλευρές εργάζονται για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ότι εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, μπορεί να προσδιοριστεί ένα σαφέστερο πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωνε νωρίτερα στο Reuters ότι τα αιτήματα του Ιράν είχαν διαβιβαστεί στις ΗΠΑ μέσω του Ομάν. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να ξεκίνησαν μετά από μια συνάντηση μεταξύ του επικεφαλής διαπραγματευτή των ΗΠΑ και του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν.

Των δύο διπλωματικών ομάδων ηγήθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, όπως μετέδωσε το Al Jazeera. Στις συνομιλίες αναμένεται επίσης να συμμετάσχει ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο ανώτερος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ φέρεται επίσης να συμμετέχει στις συνομιλίες, ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά υψηλόβαθμων διοικητών προσγειώθηκε στο Μουσκάτ το πρωί.

Τα πυρηνικά του Ιράν στο επίκεντρο

Η αναβίωση των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες στοχεύει να δώσει λύση στο ζήτημα του εμπλουτισμού της Τεχεράνης με ουράνιο, με την Ουάσινγκτον όμως να θέτει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων και τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, την υποστήριξη ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή και τον τρόπο διαχείρισης «του ίδιου του λαού τους» όπως δήλωσε την Τετάρτη (4/2) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι οι δύο διπλωμάτες θα συζητήσουν μόνο το πυρηνικό ζήτημα στο Μουσκάτ, σύμφωνα με το Reuters.

«Το Ιράν εισέρχεται στη διπλωματία με ανοιχτά μάτια και κρατώντας σταθερή τη μνήμη της περασμένης χρονιάς. Συμμετέχουμε καλή τη πίστει και υπερασπιζόμαστε σθεναρά τα δικαιώματά μας. Οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται», δήλωσε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) την Παρασκευή.

Iran enters diplomacy with open eyes and a steady memory of the past year.

We engage in good faith and stand firm on our rights.



Commitments need to be honored. Equal standing, mutual respect and mutual interest are not rhetoric—they are a must and the pillars of a durable…

Η ηγεσία της Τεχεράνης εξακολουθεί να ανησυχεί ότι ο Τραμπ ενδέχεται να χτυπήσει το Ιράν μετά από τη στρατιωτική συγκέντρωση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν.

«Ενώ διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο πρόεδρος έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, εκτός από τη διπλωματία, ως αρχηγός του ισχυρότερου στρατού στην ιστορία του κόσμου» δήλωσε χαρακτηριστικά την Πέμπτη (5/2) στους δημοσιογράφους η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ.

Το Ιράν έχει ορκιστεί ότι θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση και έχει προειδοποιήσει τις γειτονικές αραβικές χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ότι εάν εμπλακούν σε επίθεση θα βρεθούν στο στόχαστρο.

Η «κόκκινη γραμμή» της Τεχεράνης

Το Ιράν έχει θέσει συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές» στη συζήτηση για το πυραυλικό του πρόγραμμα.

Έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνομιλιών σχετικά με τις «αμυντικές της δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων και του βεληνεκούς τους».

Σε μια επίδειξη ισχύος, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες ότι «ένας από τους πιο προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς της χώρας, ο Khorramshahr-4», είχε αναπτυχθεί σε μία από τις τεράστιες υπόγειες «πυραυλικές πόλεις» των Φρουρών της Επανάστασης.

