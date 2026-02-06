Kαλά στην υγεία του ο βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνος Φακοντής μετά από σύντομη περιπέτεια

Μετά από μια σύντομη περιπέτεια υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου, Βαλεντίνος Φακοντής, είναι καλά στην υγεία του.

Ο κ. Φακοντής εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον επεμβατικό καρδιολόγο Δρα Χρίστο Ευτυχίου και την Ομάδα του για τον υψηλό επαγγελματισμό, την επιστημονική κατάρτιση, την άψογη εργασία που επιτελούν, καθώς και για την ανθρώπινη προσέγγιση που τους διακρίνει. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στην καρδιολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, Δρα Αγγελική Μουζάρου, για τη συνεχή στήριξη, το ειλικρινές ενδιαφέρον και κυρίως για την υπευθυνότητα με την οποία τον ενθάρρυνε να δείξει τη δέουσα προσοχή στην υγεία του.

Παράλληλα, ευχαριστεί το Ιατρείο Λιπιδίων και Καρδιαγγειακού Κινδύνου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για τη σημαντική του συμβολή.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνει επίσης στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες της Καρδιολογικής Κλινικής ,τμήμα καθετηριασμού, του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για τη φροντίδα, την υπομονή και την ανθρωπιά που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Όπως αναφέρει, η εμπειρία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης και των έγκαιρων ιατρικών ελέγχων, οι οποίοι σώζουν ζωές και επιτρέπουν στους ανθρώπους να παραμένουν δυνατοί δίπλα στους αγαπημένους τους.

Ο κ. Φακοντής σημειώνει ότι λαμβάνει καθημερινά πολλά μηνύματα στήριξης και διαβεβαιώνει πως σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει κανονικά στα βουλευτικά του καθήκοντα και στην εκλογική μάχη.

Κλείνοντας, εκφράζει δύναμη, αισιοδοξία και πίστη ότι με θετική σκέψη μπορούν να ξεπερνιούνται οι δυσκολίες και να συνεχίζεται η πορεία μπροστά με υγεία και ελπίδα.