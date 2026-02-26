Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απάτη μέσω διαδικτύου στην Πάφο: Του απέσπασαν €6.860 παριστάνοντας λειτουργό της Revolut

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 50χρονος από την Έμπα της επαρχίας Πάφου , ο οποίος έχασε το χρηματικό ποσό των €6.860 , όταν άγνωστο πρόσωπο παρουσιάστηκε ως λειτουργός της Revolut.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο παραπονούμενος ανέφερε πως δέχτηκε κλήση στο κινητό του τηλέφωνο από Revolut Bank.

O δράστης φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παραπονούμενο, ισχυριζόμενος ότι εντοπίστηκε ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό του και ότι τρίτα πρόσωπα επιχειρούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν.

Με το πρόσχημα της «προστασίας» των χρημάτων του, του ζήτησε να δώσει προσωπικά στοιχεία, καθώς και κωδικούς ασφαλείας.

Ο 50χρονος, πεισμένος ότι συνομιλούσε με εκπρόσωπο της εταιρείας, έδωσε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν μεταφορές χρημάτων από τον λογαριασμό του, με αποτέλεσμα να αποσπαστεί το ποσό των €6.860.

Η υπόθεση που αφορά απάτη μέσω διαδικτύου καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την καταγγελία.

Παράλληλα, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, υπογραμμίζοντας ότι τράπεζες και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά κωδικούς πρόσβασης, PIN ή κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγών.

