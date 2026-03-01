Πολίτης 107.6 & 97.6 FM



Politis
Newsroom

Εντοπισμός 36 κιλών ρητίνης κάνναβης σε παραλία του Ακάμα από την ΥΚΑΝ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ



Ποσότητα ρητίνης κάνναβης συνολικού βάρους περίπου 36 κιλών εντοπίστηκε στην επαρχία Πάφου από την ΥΚΑΝ.

Η ποσότητα των ναρκωτικών εντοπίστηκε το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου 2026, έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας, σε κοίτη παραπόταμου σε παραλία της περιοχής Ακάμα.

Οι συσκευασίες βρίσκονταν μέσα σε κλειστό πακέτο, το οποίο παραλήφθηκε από μέλη της ΥΚΑΝ για περαιτέρω εξετάσεις. Συγκεκριμένα, εντός του πακέτου εντοπίστηκαν 72 μικρότερες νάιλον συσκευασίες. Κάθε συσκευασία περιείχε πέντε τεμάχια ρητίνης κάνναβης, με το συνολικό βάρος να ανέρχεται περίπου στα 36 κιλά.

Στην περιοχή όπου εντοπίστηκε το πακέτο διενεργήθηκαν εκτεταμένες έρευνες, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε άλλο σχετικό με την υπόθεση. Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις για διαλεύκανση της υπόθεσης.

