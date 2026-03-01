Εντοπισμός 36 κιλών ρητίνης κάνναβης σε παραλία του Ακάμα από την ΥΚΑΝ

Ποσότητα ρητίνης κάνναβης συνολικού βάρους περίπου 36 κιλών εντοπίστηκε στην επαρχία Πάφου από την ΥΚΑΝ.

Η ποσότητα των ναρκωτικών εντοπίστηκε το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου 2026, έπειτα από αξιολόγηση πληροφορίας, σε κοίτη παραπόταμου σε παραλία της περιοχής Ακάμα.

Οι συσκευασίες βρίσκονταν μέσα σε κλειστό πακέτο, το οποίο παραλήφθηκε από μέλη της ΥΚΑΝ για περαιτέρω εξετάσεις. Συγκεκριμένα, εντός του πακέτου εντοπίστηκαν 72 μικρότερες νάιλον συσκευασίες. Κάθε συσκευασία περιείχε πέντε τεμάχια ρητίνης κάνναβης, με το συνολικό βάρος να ανέρχεται περίπου στα 36 κιλά.

Στην περιοχή όπου εντοπίστηκε το πακέτο διενεργήθηκαν εκτεταμένες έρευνες, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε άλλο σχετικό με την υπόθεση. Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις για διαλεύκανση της υπόθεσης.