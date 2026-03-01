Στήριξη στην αμπελοκαλλιέργεια και παράδοση στην 6η Έκθεση κρασιού και ζιβανίας Κοίλης

Για έκτη συνεχή χρονιά, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοίλης διοργάνωσε με επιτυχία την καθιερωμένη Έκθεση Κρασιού και Ζιβανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγροτικών Επαγγελμάτων και Παραδοσιακών Προϊόντων της κοινότητας. Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης παραγωγών και επισκεπτών, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ποιότητα των τοπικών προϊόντων.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν εκλεκτές ποικιλίες κρασιού και ζιβανίας από οινοποιεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για τις γηγενείς κυπριακές ποικιλίες και τον σωστό τρόπο σερβιρίσματος και απόλαυσης του κρασιού. Η εκδήλωση δεν περιορίστηκε μόνο στη γευσιγνωσία, αλλά λειτούργησε και ως πλατφόρμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σημασία της αμπελοκαλλιέργειας.

Στους χαιρετισμούς του ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοίλης, Μιχάλης Ευθυμίου ανέφερε πως το Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγροτικών Επαγγελμάτων και Παραδοσιακών Προϊόντων της κοινότητας, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, έχει χρηματοδοτηθεί για την κατασκευή του από την ΕΕ, το Κ.Σ. Κοίλης και την Κυπριακή Κυβέρνηση , προσθέτοντας πως έχει όλες τις προδιαγραφές για την διεξαγωγή πολλαπλών εκδηλώσεων όπως εκθέσεις παραδοσιακών προϊόντων , γεωργικών μηχανημάτων, εκπαίδευση αγροτικών επαγγελμάτων και ότι άλλο μπορεί να χρειαστεί η περιοχή, οι κοινότητες , τα οργανωμένα σύνολα της περιοχής και οι μικρές επιχειρήσεις. Στόχος και σκοπός της διαχειριστικής επιτροπής του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαίδευσης Αγροτικών Επαγγελμάτων Κοίλης είναι η προβολή της περιοχής ,είπε ο κ. Ευθυμίου.

Πρόσθεσε ακόμη πως παρόλο που η κοινότητα της Κοίλης είναι μέσα στις πρώτες σε παραγωγή σταφυλιών , εντούτοις δεν λειτουργεί κανένα οινοποιείο. Παραδοσιακά ωστόσο, όπως είπε τις προηγούμενες δεκαετίες οι αμπελουργοί της Κοίλης τροφοδοτούσαν τα χωριά της χαμηλής δυτικής Πάφου με πρώτης ποιότητας κρασί χύμα από το πυθάρι που κατασκεύαζε η κάθε οικογένεια στο σπίτι με την βιομηχανοποίηση και την εμφιάλωση του κρασιού. Είπε ακόμη, πως τα τελευταία χρόνια παρόλες τις δυσκολίες και την οικονομική κρίση που βιώσαμε το Κράτος προώθησε έργα στις κοινότητες. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε και στην αποπεράτωση και του άλλου έργου της κοινότητας που είναι η ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της Κοίλης.

Με την ευκαιρία ο κ. Ευθυμίου κάλεσε για ακόμη μια φορά τους νέους και όσους επιχειρηματίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην κοινότητα σε οποιοδήποτε τομέα να το πράξουν και θα έχουν την στήριξη και την συμπαράσταση τους.

Εξάλλου ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την Πολιτεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμπελοκαλλιέργεια, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ανησυχητική συρρίκνωση, παρά τη μακραίωνη παράδοση και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση και ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της οινικής παράδοσης του τόπου.