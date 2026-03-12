Ικανοποίηση Δημάρχου για την πορεία του νέου Νοσοκομείου Π. Χρυσοχούς με τον θεμέλιο λίθο να τοποθετείται το 2027

Την ικανοποίησή του για την πορεία των διαδικασιών που αφορούν την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς εξέφρασε ο Γιώτης Παπαχριστοφή, Δήμαρχος της Πόλη Χρυσοχούς, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό και αναγκαίο για την ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Παπαχριστοφή σημείωσε ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για τη στήριξη και την προώθηση της διαδικασίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι τον Ιανουάριο του 2027 να τεθεί ο θεμέλιος λίθος, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μέχρι το τέλος του 2028. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η δημιουργία του νέου νοσοκομείου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την περιοχή, καθώς θα μπορέσει να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας των κατοίκων της Πόλης Χρυσοχούς και των γύρω κοινοτήτων.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα αίτημα που διατυπώνεται διαχρονικά από την τοπική κοινωνία, αφού το υφιστάμενο νοσοκομείο λειτουργεί από την περίοδο της αγγλοκρατίας και δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές απαιτήσεις.

Ο κ. Παπαχριστοφή υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση προχωρά στην ανέγερση ενός σύγχρονου νοσοκομείου που θα μπορεί να εξυπηρετεί όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες, αλλά και εκείνες των επόμενων δεκαετιών.

Πρόκειται, όπως είπε, για μια σημαντική υποδομή υγείας που θα στηρίξει την ανάπτυξη της περιοχής.

Τέλος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα επόμενα χρόνια οι ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας θα αυξηθούν σημαντικά, ιδιαίτερα λόγω της αναπτυξιακής προοπτικής που παρουσιάζει η περιοχή. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν έγκαιρα οι σωστές υποδομές, ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ανέγερση και λειτουργία του νέου Νοσοκομείου στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς θα ενισχύσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής κατέληξε ο κ. Παπαχριστοφή.

Σημειώνεται πως χτες αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση της γης στην οποία θα ανεγερθεί το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο. Το εμβαδόν του νέου Νοσοκομείου της Πόλεως Χρυσοχούς θα ανέλθει στις 21.000 τ.μ. όπως ανακοίνωσε χτες ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.