«Τιμούμε ανθρώπους που, σε εποχές δύσκολες, δεν συμβιβάστηκαν με το άδικο» Τελετή βράβευσης βετεράνων του ΑΚΕΛ χθες στην Πάφο

Σε τελετή που έγινε χθες στην Πάφο, το ΑΚΕΛ τίμησε τους βετεράνους της επαρχίας που έχουν συμπληρώσει 50 χρόνια συνεχούς κομματικής ζωής και δράσης στο Κόμμα.

Όπως ανάφερε και ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Αντρέας Φακοντής στην εισαγωγή του «Απόψε δεν πραγματοποιούμε απλώς μια τελετή βράβευσης. Απόψε επιτελούμε μια βαθιά πολιτική πράξη. Τιμούμε ανθρώπους που δεν υπηρέτησαν απλώς ένα κόμμα, υπηρέτησαν μια ιδέα. Που σε εποχές δύσκολες, περιόδους διώξεων, κοινωνικών εντάσεων, πολιτικών συγκρούσεων, δεν υποχώρησαν, δεν σιώπησαν, δεν συμβιβάστηκαν με το άδικο.»

Οι βραβευθέντες, έγιναν μέλη του ΑΚΕΛ λίγο μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 - το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β και την τουρκική εισβολή. Οι 37 βραβευθέντες είναι ανάμεσα στις εκατοντάδες των μελών του ΑΚΕΛ που, σε δύσκολες συνθήκες, αγωνίστηκαν για τους πρόσφυγες, για τους παθόντες, για τους αγνοούμενους μας, που έβαλαν πλάτη για να ξαναχτιστεί η κυπριακή οικονομία, που φύτεψαν πάνω στα ερείπια του πολέμου την ελπίδα και την προοπτική για τον τόπο.

Απευθυνόμενος στους βραβευθέντες ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ υπογράμμισε ότι «Αυτό είναι το ΑΚΕΛ. Αυτή είναι η Κυπριακή Αριστερά για εκατό τώρα χρόνια. Προσφέρει στην πατρίδα μας, στην Κύπρο μας, προσφέρει στην κοινωνία μας, προσφέρει στους εργαζόμενους και τους απλούς ανθρώπους.

Έτσι ήμασταν, έτσι είμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε. Το ΑΚΕΛ είναι κόμμα των εργαζομένων και των απλών ανθρώπων συμπλήρωσε, λέγοντας πως «Από τον καιρό της ίδρυσης του πάντοτε εργαζόταν, αγωνιζόταν και θα συνεχίσει να το κάνει για να μπορέσουν οι απλοί άνθρωποι να αποκτήσουν αξιοπρέπεια, να αντιμετωπίσουν τη μιζέρια, το σκοτάδι της αμορφωσιάς, να αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι δικαιώματα και προοπτική.»