Αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Πάφου με έμφαση στο πράσινο και την καθαριότητα

Σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του παραλιακού μετώπου προωθεί ο Δήμος Πάφου, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα για τη φετινή χρονιά την ενίσχυση του πρασίνου στις παραλίες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Παραλιών του Δήμου Πάφου επικεντρώνει φέτος τις δράσεις της στη δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πρασίνου κατά μήκος των ακτών. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ευκλείδης Αμβροσιάδης, το πράσινο στις παραλίες αποτελεί διαχρονικά ένα παραμελημένο κομμάτι, το οποίο ο Δήμος επιδιώκει πλέον να ενισχύσει ουσιαστικά.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται δεντροφυτεύσεις, τοποθέτηση γρασιδιού και διαμόρφωση συγκεκριμένων χώρων ώστε να δημιουργηθούν μικρές πράσινες ζώνες που θα αναβαθμίσουν την εικόνα του παραλιακού μετώπου. Ο κ. Αμβροσιάδης σημείωσε επίσης ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα στις παραλίες του Δήμου. Μεταξύ άλλων, έχουν αντικατασταθεί οι ναυαγοσωστικοί πύργοι, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί συμπιεστές για την καθαριότητα της άμμου, ενώ ενισχύθηκε ο εξοπλισμός με την αγορά ενός ακόμη ηλεκτρικού οχήματος που συμβάλλει στην εξοικονόμηση εργατοωρών και στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των παραλιών.

Παράλληλα, ο Δήμος προχώρησε στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με προσωπικό καθαριότητας, καθώς και με τρία άτομα που εργάζονται ως εισπράκτορες στις παραλίες που διαχειρίζεται ο Δήμος, όπως η παραλία ΣΟΔΑΠ και τα Δημοτικά Μπάνια.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών του Δ. Πάφου ένα μεγάλο φάσμα έργων που αρχικά είχε προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε διάστημα πέντε ετών ολοκληρώθηκε τελικά μέσα σε μόλις δύο χρόνια, χάρη στη συνεργασία και την εντατική προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συντήρηση των υποδομών, με συνεχή φροντίδα για την καθαριότητα και τη λειτουργία των χώρων υγιεινής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος συνεργάζεται στενά με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ), με τον κ. Αμβροσιάδη να εκφράζει την ευχή η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Αναφορικά με τις επόμενες παρεμβάσεις, ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά την ανακαίνιση των Δημοτικών Μπάνιων, με τις εργασίες να προγραμματίζεται να ξεκινήσουν μετά το τέλος της φετινής τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, ο παραλιακός πεζόδρομος βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης, ενώ έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικά έργα στην περιοχή. Επιπλέον, από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η δημιουργία νέου χώρου υγιεινής κοντά στο Olympic Lagoon Resort Paphos.

Παράλληλα, ο Δήμος εξετάζει την κατασκευή ακόμη τεσσάρων χώρων υγιεινής εκ των οποίων ένας προγραμματίζεται στο δυτικό άκρο του παραλιακού μετώπου και τρεις εντός της τουριστικής περιοχής.

Οι προτάσεις θα μελετηθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και στη συνέχεια θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπλήρωσε Καταλήγοντας, ο κ. Αμβροσιάδης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η διατήρηση των παραλιών της Πάφου καθαρών, οργανωμένων και αισθητικά αναβαθμισμένων, ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.