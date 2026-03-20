Αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Πέγειας στην συνάντηση ΚΟΑ και Δ. Ακάμα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ακάμα στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε το θέμα της αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Πέγειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συγκεκριμένα στη συνάντηση συζητήθηκε η προώθηση αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Πέγειας και των βοηθητικών γηπέδων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι και οι ακαδημίες της περιοχής, καθώς επίσης τα προγράμματα του ΑΓΟ.

Τονίστηκε, δε, ότι η αναβάθμιση του Σταδίου μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και στο πλαίσιο του αθλητικού τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού σημείωσε, προστίθεται στην ανακοίνωση, ότι ο ΚΟΑ χαιρετίζει και στηρίζει την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και τόνισε πως στέκεται αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες.

Σημειώνεται πως κατά την συνάντηση ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Ιωάννου υποδέχτηκε τον Δήμαρχο Ακάμα Μαρίνο Λάμπρου, στην παρουσία του λειτουργού του ΚΟΑ στην Επαρχία Πάφου Στέλιου Παπαγεωργίου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

