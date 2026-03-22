Ρεσιτάλ για τσέλο και πιάνο το βράδυ του Σαββάτου στο Τεχνόπολις 20

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το Τεχνόπολις 20 υποδέχτηκε τον Robertas Grod (τσέλο) και τη Maria de los Ángeles Iglesias (πιάνο) για μια εκφραστική βραδιά μουσικής δωματίου το βράδυ του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε το διαχρονικό Adagio (J. S. Bach / A. Marcello), το έργο του Μ. Ανδρονίκου In Coexistence we Believe, το Une Larme του Rossini και το παθιασμένο τάνγκο Por una cabeza του C. Gardel.

Το ρεσιτάλ συνεχίστηκε με τη μνημειώδη Σονάτα για τσέλο και πιάνο του Rachmaninov και ολοκληρώθηκε με δύο αγαπημένα κομμάτια από το έργο Porgy and Bess του Gershwin.

Ένα εκλεπτυσμένο μουσικό ταξίδι γεμάτο λυρισμό και δεξιοτεχνία.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

