Ρεσιτάλ για τσέλο και πιάνο το βράδυ του Σαββάτου στο Τεχνόπολις 20

Το Τεχνόπολις 20 υποδέχτηκε τον Robertas Grod (τσέλο) και τη Maria de los Ángeles Iglesias (πιάνο) για μια εκφραστική βραδιά μουσικής δωματίου το βράδυ του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε το διαχρονικό Adagio (J. S. Bach / A. Marcello), το έργο του Μ. Ανδρονίκου In Coexistence we Believe, το Une Larme του Rossini και το παθιασμένο τάνγκο Por una cabeza του C. Gardel.

Το ρεσιτάλ συνεχίστηκε με τη μνημειώδη Σονάτα για τσέλο και πιάνο του Rachmaninov και ολοκληρώθηκε με δύο αγαπημένα κομμάτια από το έργο Porgy and Bess του Gershwin.

Ένα εκλεπτυσμένο μουσικό ταξίδι γεμάτο λυρισμό και δεξιοτεχνία.