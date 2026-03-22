Πρωτιά της Κύπρου στην ΕΕ: Το 90% των πολιτών ζητά ισχυρότερο ρόλο της Ευρώπης στις παγκόσμιες κρίσεις (πίνακας)

Ακολουθούν Λουξεμβούργο (83%) και Μάλτα (81%).

Το 90% των Κυπρίων δηλώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις, με τη χώρα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου (Νοέμβριος 2025), η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος κατέχει την πρωτιά, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (83%) και τη Μάλτα (81%).

Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, η Ελλάδα καταγράφει επίσης υψηλά ποσοστά υποστήριξης, φτάνοντας το 78% και καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην κατάταξη, μαζί με την Ιρλανδία και τη Δανία. Η Ισπανία βρίσκεται στο 79%, ενώ η Ιταλία ακολουθεί με 67%, ποσοστό κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 66%.

Στον αντίποδα, οι χώρες με τη χαμηλότερη υποστήριξη για έναν ενισχυμένο ρόλο της ΕΕ είναι η Πολωνία (45%) και η Τσεχία (44%).

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

