Πρωτιά της Κύπρου στην ΕΕ: Το 90% των πολιτών ζητά ισχυρότερο ρόλο της Ευρώπης στις παγκόσμιες κρίσεις (πίνακας)

Το 90% των Κυπρίων δηλώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις, με τη χώρα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου (Νοέμβριος 2025), η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος κατέχει την πρωτιά, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (83%) και τη Μάλτα (81%).

Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, η Ελλάδα καταγράφει επίσης υψηλά ποσοστά υποστήριξης, φτάνοντας το 78% και καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην κατάταξη, μαζί με την Ιρλανδία και τη Δανία. Η Ισπανία βρίσκεται στο 79%, ενώ η Ιταλία ακολουθεί με 67%, ποσοστό κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 66%.

Στον αντίποδα, οι χώρες με τη χαμηλότερη υποστήριξη για έναν ενισχυμένο ρόλο της ΕΕ είναι η Πολωνία (45%) και η Τσεχία (44%).