Καθημερινές πτήσεις από Ιορδανία προς Πάφο ανακοίνωσε ισραηλινή ταξιδιωτική εταιρεία

Σε δημιουργία «αερογέφυρας» μεταξύ Ιορδανίας και Κύπρου προχωρά η ισραηλινή ταξιδιωτική εταιρεία ISSTA, λόγω των έκτακτων περιορισμών στο πτητικό πρόγραμμα αλλά και στον αριθμό των εκατό επιβατών σε κάθε αεροπλάνο το οποίο απογειώνεται από ή προσγειώνεται στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, θα πραγματοποιούνται καθημερινές πτήσεις από το αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία προς την Πάφο, κατά τις μέρες του εβραϊκού Πάσχα - το διάστημα δηλαδή από 30 Μαρτίου έως 8 Απριλίου, με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για σύντομες διακοπές στο εξωτερικό, σε μια περίοδο όπου η διαθεσιμότητα πτήσεων από το Ισραήλ παραμένει περιορισμένη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση προσαρμογής της αεροπορικής αγοράς, καθώς η μειωμένη δραστηριότητα ξένων αεροπορικών εταιρειών στο Ισραήλ και οι επιχειρησιακοί περιορισμοί στο βασικό αεροδρόμιο της χώρας οδηγούν στην αναζήτηση λύσεων για μεταφορά ταξιδιωτών εν μέσω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η ISSTA έχει διαμορφώσει πακέτα διαμονής στην Πάφο, εστιάζοντας σε ξενοδοχειακές μονάδες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ισραηλινού κοινού κατά την εορταστική περίοδο. Το επιχειρησιακό μοντέλο της ISSTA περιλαμβάνει οργανωμένη χερσαία μεταφορά επιβατών από το Ισραήλ προς την Ιορδανία, διευκολύνσεις για την έκδοση βίζας εισόδου και πλήρη συνοδεία μέχρι την επιβίβαση στις πτήσεις από την Άκαμπα.

Οι πτήσεις θα εκτελούνται από την εταιρεία Electra Airways. Η αξιοποίηση του αεροδρομίου της Άκαμπα ως εναλλακτικού κόμβου δεν είναι νέα πρακτική, ωστόσο αποκτά αυξημένη σημασία σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας και περιορισμένης διαθεσιμότητας χρονοθυρίδων στο Τελ Αβίβ.