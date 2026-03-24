Μνήμη, Αγώνας και Ελευθερία: Πανδημοτική Εκδήλωση για τις Εθνικές Επετείους

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο η Πανδημοτική Εορταστική Εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου στο πλαίσιο των εορτασμών για τις Εθνικές Επετείους της Ελληνική Επανάσταση του 1821 και του Αγώνας της ΕΟΚΑ 1955.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή μνήμης, τιμής και ιστορικού προβληματισμού για τον ελληνισμό και ιδιαίτερα για τον κυπριακό λαό.

Τον χαιρετισμό της εκδήλωσης απηύθυνε ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των επετείων ως σταθμών της ιστορικής πορείας του ελληνισμού και της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι οι αγώνες για ελευθερία, αξιοπρέπεια και αυτοδιάθεση αποτελούν διαχρονικές αξίες που καθοδηγούν μέχρι και σήμερα την πορεία του λαού.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Θεόδωρος Δ. Γκότσης, ο οποίος ανέδειξε το διαχρονικό νόημα των δύο επετείων, επισημαίνοντας ότι αποτελούν ευκαιρία ουσιαστικού αναστοχασμού και σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν.

Τόνισε ότι η ελευθερία για την Κύπρο παραμένει ζητούμενο, καθώς ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση συνεχίζεται, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας, της νηφαλιότητας, της ιστορικής γνώσης και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τη μουσική παράσταση «200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Κυριάκου Κώστα. Η παράσταση απέδωσε μέσω μουσικής και θεατρικής αφήγησης την πρέπουσα ευαισθησία και τον απαιτούμενο σεβασμό στο ιστορικό και συμβολικό περιεχόμενο του έργου του Διονυσίου Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», αναδεικνύοντας το πνεύμα αυτοθυσίας, ελευθερίας και αξιοπρέπειας που χαρακτήρισε τους αγωνιστές του Μεσολογγίου.

Στην παράσταση συμμετείχαν οι συντελεστές Μιχάλης Λυσιώτης, Κυριάκος Κώστα, Κώστας Χαλλούμας, Πέτρος Κκάλλης, Ελένιος Ισιδώρου και Σταύρος Πατσιάς, ενώ ιδιαίτερη παρουσία είχε η Χορωδία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Πάφου υπό τη διεύθυνση της Δρος Στάλως Γεωργίου.

Παράλληλα, ο Λαογραφικός Όμιλος «Αφροδίτη» Γεροσκήπου παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς από τη Θεσσαλία, προσδίδοντας στην εκδήλωση έντονο πολιτιστικό και παραδοσιακό χαρακτήρα.

Η Πανδημοτική Εκδήλωση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον εορτασμό των εθνικών επετείων στην Πάφο, τιμώντας την ιστορία, τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας, ενώ παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και της ευθύνης όλων απέναντι στο παρόν και το μέλλον του τόπου.