Μνήμη και Ιστορία μέσα από τα «μικρά πράγματα» στην Πάφο

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό ταξίδι στη μνήμη και την ιστορία προσφέρει η έκθεση αντικειμένων και η παρουσίαση του λευκώματος με τίτλο «Μνήμης σπαράγματα – η φωνή των μικρών πραγμάτων», που διοργανώνει η Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου.

Στην έκθεση παρουσιάζονται αντικείμενα που διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974, αποτυπώνοντας με σιωπηλό αλλά ισχυρό τρόπο τη βίαιη εμπειρία του ξεριζωμού. Καθημερινά, φαινομενικά ασήμαντα αντικείμενα μετατρέπονται σε πολύτιμους φορείς μνήμης, κουβαλώντας ιστορίες ανθρώπων, συναισθήματα και στιγμές που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνοδευτικό λεύκωμα καταγράφει τις μαρτυρίες που συνδέονται με τα εκθέματα, δίνοντας «φωνή» στα αντικείμενα και αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της συλλογικής μνήμης.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για τεκμήρια που διασώθηκαν μέσα σε συνθήκες αναγκαστικής φυγής, αποκτώντας με το πέρασμα του χρόνου ιδιαίτερη συναισθηματική και ιστορική αξία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στις 19:00, στον Πολυχώρο Παλιά Ηλεκτρική Πάφου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και τη Δευτέρα 6 Απριλίου, από τις 11:00 έως τις 16:00, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με προσωπικές ιστορίες που παραμένουν ζωντανές μέσα από τα αντικείμενα. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από την πώληση του λευκώματος θα διατεθούν για την ενίσχυση των μαθητών και μαθητριών της Σχολής, προσδίδοντας στην εκδήλωση και έναν σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της εκπαίδευσης ως φορέα διατήρησης της ιστορικής μνήμης και υπενθυμίζει πως ακόμη και τα πιο μικρά αντικείμενα μπορούν να αφηγηθούν τις μεγαλύτερες ιστορίες.

Στην επιμέλεια συλλογής αντικειμένων και καταγραφή μαρτυρικού υλικού η Ελίζα Χριστοφόρου, Φιλόλογος.

Στον σχεδιασμό και επιμέλεια λευκώματος η Άντρη Σιεηττάνη, Χριστιάνα Ησαΐα, Καθηγήτριες Γραφικών Τεχνών.

Στον σχεδιασμός αφίσας, πρόσκλησης και προγράμματος η Άντρη Σιεηττάνη, Καθηγήτρια Γραφικών Τεχνών Στα σχέδια χαρακτικής ο Κλάδος Γραφικών Τεχνών .

Στην κατασκευή σκηνικών ο Στέφανος Σάββα και Πάμπος Χαραλάμπους, Καθηγητές Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.

Στην Ομάδα μαθητών Κλάδων Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων .

Στην επιμέλεια ηλεκτρονικής παρουσίασης η Μήδεια Αναστασίου, Β.Δ. Φιλολογικών .

Στην φωτογράφιση ο Ανδρέας Σάββα, Εκπαιδευτής Ηλεκτρολογίας.

Στην επιμέλεια έκθεσης η Σταύρη Δανιήλ, Β.Δ. Διακοσμητικής , η Χριστιάνα Ησαΐα και Άντρη Σιεηττάνη, Καθηγήτριες Γραφικών Τεχνών.

Στην γενική επιμέλεια Μήδεια Αναστασίου, Β.Δ. Φιλολογικών.

Χορηγός έκδοσης λευκώματος ο Όμιλος Εταιρειών Leptos