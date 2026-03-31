Προγραμματισμένη Στρατιωτική Άσκηση στην Χερσόνησο Ακάμα

Προγραμματισμένη Στρατιωτική Άσκηση πραγματοποιείται σήμερα στην Χερσόνησο Ακάμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Ακάμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενημερώνεται το κοινό ότι σήμερα, 31/03/2026, θα διεξαχθεί προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση στη Χερσόνησο του Ακάμα από τις 09:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία στρατιωτικών οχημάτων, ελικοπτέρων και πεζοπόρων τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Η άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο στρατιωτικής εκπαίδευσης και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια του κοινού, καταλήγει η ανακοίνωση.