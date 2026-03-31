Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Προγραμματισμένη Στρατιωτική Άσκηση στην Χερσόνησο Ακάμα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Προγραμματισμένη Στρατιωτική Άσκηση πραγματοποιείται σήμερα στην Χερσόνησο Ακάμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Ακάμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενημερώνεται το κοινό ότι σήμερα, 31/03/2026, θα διεξαχθεί προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση στη Χερσόνησο του Ακάμα από τις 09:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία στρατιωτικών οχημάτων, ελικοπτέρων και πεζοπόρων τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Η άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο στρατιωτικής εκπαίδευσης και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια του κοινού, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

