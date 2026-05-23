Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Θα είναι συνολική και θα τελειώνει τον πόλεμο, λέει το Πακιστάν, «αγκάθι» παραμένουν οι διατυπώσεις

Πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ή έστω ότι συγκλίνουν προς αυτό το σημείο, χωρίς ακόμη να υπάρχει κάτι το οριστικό.

Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων είπε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι διαφορές που απομένουν αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων.

🚨A U.S. official briefed on the negotiations told me the Trump administration and Iran are close to a deal for ending the war and noted remaining gaps focus on "wording" of several points https://t.co/iMfPTDsSrW — Barak Ravid (@BarakRavid) May 23, 2026

Εν τω μεταξύ, πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο Reuters ότι η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται στα τελικά της στάδια. Είναι δε μια «αρκετά συνολική» συμφωνία, που «αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου», ανέφεραν οι πηγές.

Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πρόσθεσαν οι πηγές και επισήμαναν ότι η απάντηση των ΗΠΑ αναμένεται αύριο Κυριακή.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, αξιωματούχος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας σχολίαζε για την επίσκεψη του αρχηγού των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τεχεράνη ότι έγινε «σημαντική πρόοδος» στα σημεία των απευθείας συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι είμαστε στο 50-50 είτε για μια «καλή συμφωνία« με την Τεχεράνη είτε στον βομβαρδισμό του Ιράν – και μάλιστα ένα βομβαρδισμό που «θα τους εκμηδενίσει». Τις τελικές του αποφάσεις θα τις πάρει την Κυριακή, όπως είπε ακόμη.

Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και οι τηλεφωνικές δηλώσεις του Τραμπ στο CBS News, όπου είπε ότι οι δύο πλευρές «έρχονται πολύ πιο κοντά» στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Αν και έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, είπε ότι «κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερο».

Όπως ακόμη έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε το Σάββατο (γύρω στις 20:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Πακιστάν. Στη συνέχεια θα συνομιλούσε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

