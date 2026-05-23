Τραμπ στο Axios: «50/50» οι πιθανότητες συμφωνίας με το Ιράν – Θα αποφασίσω την Κυριακή αν θα ξαναρχίσω τον πόλεμο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Θα είναι συνολική και θα τελειώνει τον πόλεμο, λέει το Πακιστάν, «αγκάθι» παραμένουν οι διατυπώσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αναθεωρημένη πρόταση υπέβαλαν Τεχεράνη και Ισλαμαμπάντ στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι είναι στο 50-50 για συμφωνία ή νέους βομβαρδισμούς και ότι θα πάρει τις αποφάσεις του την Κυριακή

 

Πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ή έστω ότι συγκλίνουν προς αυτό το σημείο, χωρίς ακόμη να υπάρχει κάτι το οριστικό.

Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων είπε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι διαφορές που απομένουν αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων.

Εν τω μεταξύ, πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο Reuters ότι η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται στα τελικά της στάδια. Είναι δε μια «αρκετά συνολική» συμφωνία, που «αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου», ανέφεραν οι πηγές.

Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πρόσθεσαν οι πηγές και επισήμαναν ότι η απάντηση των ΗΠΑ αναμένεται αύριο Κυριακή.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, αξιωματούχος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας σχολίαζε για την επίσκεψη του αρχηγού των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τεχεράνη ότι έγινε «σημαντική πρόοδος» στα σημεία των απευθείας συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι είμαστε στο 50-50 είτε για μια «καλή συμφωνία« με την Τεχεράνη είτε στον βομβαρδισμό του Ιράν – και μάλιστα ένα βομβαρδισμό που «θα τους εκμηδενίσει». Τις τελικές του αποφάσεις θα τις πάρει την Κυριακή, όπως είπε ακόμη.

Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και οι τηλεφωνικές δηλώσεις του Τραμπ στο CBS News, όπου είπε ότι οι δύο πλευρές «έρχονται πολύ πιο κοντά» στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Αν και έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, είπε ότι «κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερο».

Όπως ακόμη έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε το Σάββατο (γύρω στις 20:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Πακιστάν. Στη συνέχεια θα συνομιλούσε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα