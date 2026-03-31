ΕΤΑΠ Πάφου στην Ολλανδία για το πρόγραμμα I-DEMO Erasmus+ για την διαχείριση προορισμών

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την εδραίωση της Πάφου ως «Έξυπνου Τουριστικού Προορισμού», συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο I-DEMO (Innovative Destination Management Education through Gamification and Storytelling).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΤΑΠ Πάφου συμμετέχει σε αυτή την εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιείται στην Πόλη Μπρέντα της Ολλανδίας υπο τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Breda , από τις 30 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2026, όπου οι εταίροι θα εκπαιδευτούν σε διάφορες ψηφιακές τεχνικές και εργαλεία ενώ θα έχουν την ευκαιρία σε πρακτικό επίπεδο να εξετάσουν πως η παιχνιδοποίηση δημιουργείται και συμβάλει στην τουριστική εμπειρία.

Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή 9 εταίρων από 7 ευρωπαϊκές χώρες και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τουριστικό τομέα, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων, ψηφιακής ετοιμότητας και ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, συμβάλλει στη λεγόμενη «δίδυμη μετάβαση» (πράσινη και ψηφιακή), ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προορισμών. Το πρόγραμμα I-DEMO εστιάζει στην ενδυνάμωση των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών και των οργανισμών διαχείρισης προορισμού (DMOs), μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον ψηφιακό τουρισμό και την αξιοποίηση της παιχνιδοποίησης (gamification). Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, επιδιώκεται η αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας, η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των επισκεπτών και η δημιουργία ουσιαστικής σύνδεσης με τον προορισμό.

Η παιχνιδοποίηση αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που επιτρέπει στους επισκέπτες να συν-δημιουργούν την εμπειρία τους, ενισχύοντας τη δέσμευση και τη συναισθηματική τους σύνδεση με τον τόπο. Βασίζεται σε θεμελιώδεις ψυχολογικές ανάγκες όπως η αυτονομία, η αίσθηση ικανότητας και η κοινωνική συνάφεια, δημιουργώντας εμπειρίες με αυξημένη αξία και αυθεντικότητα.

Οι κύριοι άξονες του έργου περιλαμβάνουν διαχείριση προορισμών, διαχείριση τουριστικής εμπειρίας, τουριστικό μάρκετινγκ, διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών.