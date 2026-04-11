Με κατάνυξη και μαζική συμμετοχή πιστών η τελετή της Μεγάλης Παρασκευής στην Πάφο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και τη μαζική συμμετοχή πιστών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, 10 Απριλίου 2026, η καθιερωμένη περιφορά των Επιταφίων και η τελετή δέησης στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Πλατεία Δημαρχείου), που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, το Τακτικό Συγκρότημα του 8ου Συντάγματος Πεζικού της Εθνικής Φρουράς, την Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Πάφου και το Σώμα Σταυραετών.

Οι Επιτάφιοι του Καθεδρικού Ναού Αγίου Θεοδώρου και του Ιερού Ναού Αγίου Κενδέα διήλθαν από κεντρικές οδούς της πόλης και συναντήθηκαν στη λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, πριν καταλήξουν στην εξέδρα της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου, όπου τελέστηκε η δέηση ενώπιον πλήθους πιστών.

Της τελετής χοροστάτησε ο Αρχιμανδρίτης π. Λάμπρος Στυλιανού, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Κενδέα, ο οποίος στον λόγο του ανέδειξε το βαθύτερο νόημα της ημέρας, υπογραμμίζοντας ότι η σιωπή πολλές φορές υπερβαίνει τη δύναμη του λόγου.

Τόνισε ότι η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί κορυφαία στιγμή εσωτερικής περισυλλογής και αναστοχασμού, καλώντας όλους να παραμείνουν σταθεροί στις αξίες τους και να μην υποκύπτουν στη φθορά και τη διαφθορά της εποχής.

Παράλληλα, εξέφρασε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, επισημαίνοντας ότι μαζί με την Ανάσταση του Κυρίου έρχεται και η αναγέννηση για την πατρίδα μας.

Η τελετή πλαισιώθηκε από τη μουσική παρουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου, σε συνεργασία με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πάφου, υπό τη διεύθυνση της νέας μαέστρου της Φιλαρμονικής, Μαρίας Αβραάμ.

Καθώς και από τη Χορωδία του Μουσικού Ομίλου Πάφου, υπό τη διεύθυνση του κ. Σωτήρη Καραγιώργη.

Το καθιερωμένο τελετουργικό τηρήθηκε με ευλάβεια, με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, των τοπικών αρχών, της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας και του Σώματος Σταυραετών.

Ο Δήμος Πάφου με σχετική του ανακοίνωση εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση της τελετής, καθώς και προς το κοινό για την παρουσία και την υποδειγματική συνεργασία του.