Κλίμα φόβου σε κοινότητα της Λευκωσίας, συλλήψεις για εμπρησμούς και σοβαρά αδικήματα

Έντονη ανησυχία και αίσθημα ανασφάλειας επικρατεί σε κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας, μετά τη σύλληψη δύο προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, με επίκεντρο εμπρησμούς και άλλες συναφείς υποθέσεις.

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 41 ετών και νεαρό άνδρα 19 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο ίδιο χωριό και τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, κατόπιν απόφασης δικαστηρίου. Εναντίον τους διερευνώνται συνολικά δώδεκα αδικήματα, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμοί οχημάτων και υποστατικών, απόπειρες εμπρησμού, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι κάτοικοι της κοινότητας εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια της περιοχής τους, τονίζοντας ότι τα σπίτια είναι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους ή ακόμη και εφαπτόμενα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον χαρακτήρα της περιοχής, καθώς πολλά από τα κτίρια είναι διατηρητέα, με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία. Όπως υπογραμμίζουν, μια ενδεχόμενη πυρκαγιά θα μπορούσε να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές, όχι μόνο σε περιουσίες αλλά και στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Παράλληλα, κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η κατοικία όπου διέμεναν οι ύποπτοι ενδέχεται να είχε στοχοποιηθεί στο παρελθόν, πιθανόν από άτομα που επιδίωκαν να τους εκφοβίσουν ώστε να μην συνεργαστούν με τις Αρχές. Μέσα σε αυτό το κλίμα φόβου, οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης με παρουσία της Αστυνομίας σε 24ωρη βάση.

Όπως διευκρινίστηκε από το Αρχηγείο Αστυνομίας , το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, μέσω επίσημης επιστολής. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για τέσσερις σοβαρές υποθέσεις που εκτυλίχθηκαν στην Πάφο και συγκεκριμένα δύο εμπρησμοί οχημάτων στις 25 Μαρτίου και 6 Απριλίου. Εμπρησμό καφετέριας στη λεωφόρο Αγαπήνωρος στις 4 Απριλίου, απόπειρα εμπρησμού του ίδιου υποστατικού τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες που σημειώθηκαν πρόσφατα σε διαφορετικές επαρχίες, γεγονός που εντείνει τις υποψίες για ευρύτερο οργανωμένο κύκλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έλαβε το ποσό των 1.000 ευρώ για τη συμμετοχή του σε μία από τις υποθέσεις εμπρησμού στην Πάφο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομάσει το άτομο που φέρεται να τον πλήρωσε, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ενδέχεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 04:25, όταν μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν ενοικιαζόμενο όχημα με πλαστές πινακίδες έξω από καφετέρια που είχε στοχοποιηθεί πρόσφατα. Στο όχημα επέβαιναν δύο πρόσωπα, τα οποία προσέγγισαν το υποστατικό κρατώντας μπουκάλι και ρόπαλο. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία, το όχημα συγκρούστηκε με υπηρεσιακά αυτοκίνητα Κινήθηκε επικίνδυνα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού και ακολούθως κατέληξε τελικά σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.

Το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο έξω από οικία, όπου βρισκόταν η 41χρονη. Η 41χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε ενοικιάσει το όχημα από γραφείο στη Λάρνακα και ότι το παραχωρούσε σε συγγενικά πρόσωπα του συζύγου της. Ο σύζυγός της εκτίει ποινή φυλάκισης για σοβαρά αδικήματα. Παρά ταύτα, η ίδια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους εμπρησμούς που διερευνώνται.

Λίγο αργότερα, ο 19χρονος εντοπίστηκε να κινείται πεζός σε χωματόδρομο της ίδιας επαρχίας. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη και για αυτόφωρο αδίκημα, προσθέτοντας ακόμη μία σοβαρή κατηγορία εις βάρος του. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με κύριο στόχο, την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης των υπόπτων.

Η υπόθεση λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στις Αρχές, καθώς τα στοιχεία παραπέμπουν σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με επικίνδυνες προεκτάσεις.