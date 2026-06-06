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Cyprus Pride 2026: Ολοκληρώθηκε η πορεία υπερηφάνειας (φώτος+βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με σύνθημα «Πάρε δρόμο, το δικό σου δρόμο» οι συμμετέχοντες διαδηλώνουν στο κέντρο της πρωτεύουσας – Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με καλλιτεχνικό πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της πορείας.

Ανταπόκριση από την Πέγκυ Σπινέλη

Ολοκληρώθηκε η πορεία υπερηφάνειας του Cyprus Pride 2026 στη Λευκωσία, με εκατοντάδες συμμετέχοντες να διαδηλώνουν με σύνθημα «Πάρε δρόμο, το δικό σου δρόμο».

Οι εκδηλώσεις άρχισαν νωρίτερα στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας με ομιλίες, ενώ στον χώρο διοργανώνονται δραστηριότητες για παιδιά και λειτουργούν καντίνες με φαγητό και ποτό για το κοινό. Παράλληλα, προσφέρονται δωρεάν εξετάσεις HIV μέσω του Checkpoint.

Η πορεία, η οποία ξεκίνησε μετά τις 18:00, διασχίζει κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, μεταφέροντας μηνύματα ισότητας, αποδοχής και ορατότητας.

Μετά την ολοκλήρωσή της, το πρόγραμμα του Pride Cyprus 2026 θα συνεχιστεί στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας με καλλιτεχνικό σόου και άλλες εκδηλώσεις για τους παρευρισκόμενους.

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