Cyprus Pride 2026: Ολοκληρώθηκε η πορεία υπερηφάνειας (φώτος+βίντεο)

Ανταπόκριση από την Πέγκυ Σπινέλη

Ολοκληρώθηκε η πορεία υπερηφάνειας του Cyprus Pride 2026 στη Λευκωσία, με εκατοντάδες συμμετέχοντες να διαδηλώνουν με σύνθημα «Πάρε δρόμο, το δικό σου δρόμο».

Οι εκδηλώσεις άρχισαν νωρίτερα στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας με ομιλίες, ενώ στον χώρο διοργανώνονται δραστηριότητες για παιδιά και λειτουργούν καντίνες με φαγητό και ποτό για το κοινό. Παράλληλα, προσφέρονται δωρεάν εξετάσεις HIV μέσω του Checkpoint.

Η πορεία, η οποία ξεκίνησε μετά τις 18:00, διασχίζει κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, μεταφέροντας μηνύματα ισότητας, αποδοχής και ορατότητας.

Μετά την ολοκλήρωσή της, το πρόγραμμα του Pride Cyprus 2026 θα συνεχιστεί στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας με καλλιτεχνικό σόου και άλλες εκδηλώσεις για τους παρευρισκόμενους.

Ομιλία του Εκπρόσωπου της Accept, Στέφανου Ευαγγελίδη

Συγκίνησε ο Έντουαρντ, σύντροφος του εκλιπόντως Κώστα Γαβριηλίδη

«Ο Κώστας Γαβριηλίδης ποτέ δεν σταμάτησε να πιστεύει ότι τα πράγματα στην Κύπρο μπορούν να γίνουν καλύτερα», είπε ο σύντροφος του, Έντουαρντ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Cyprus Pride 2026.







