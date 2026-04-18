Μεγάλες διακρίσεις μαθητών από την Πάφο στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC 2026

Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψαν μαθητές του Εκπαιδευτικού Κέντρου Υπολογιστών Σαλώμη Ευριπίδου στον διεθνή διαγωνισμό Minoan RobotSports Competition Global Olympiad (MRC) 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 6 Απριλίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 4.500 συμμετέχοντες και 2.500 ρομπότ από περισσότερες από 45 χώρες και τέσσερις ηπείρους, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής παγκοσμίως.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο εκπροσώπησαν οι μαθητές Ανδρέας Θεοφάνους, Μαρία Νικολάου, Μιχάλης Μιχαήλ, Νικόλας Νικολάου, Παναγιώτης Παπαμιχαήλ, Σωτήρης Γιαλούρης και Χρίστος Τοφαρίδης, οι οποίοι τίμησαν επάξια τόσο το φροντιστήριό τους όσο και την Πάφο και την Κύπρο. Οι μαθητές πέτυχαν αξιοσημείωτες διακρίσεις, κατακτώντας: 1η θέση στη Σφαιροβολία (Shot Put) Teens 1η θέση στη Σφαιροβολία (Shot Put) Kids 2η θέση στη Σφαιροβολία (Shot Put) Teens 2η θέση στο Bowling Παράλληλα, συμμετείχαν σε επιπλέον αγωνίσματα, όπως το Ράλλυ και η Τοξοβολία, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες μέσα από ένα απαιτητικό και δημιουργικό διεθνές περιβάλλον.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των μαθητών, αλλά και τη σημασία της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργική σκέψη και η πειθαρχία. Ιδιαίτερη αξία έχει και η πορεία που προηγήθηκε της συμμετοχής, καθώς η προετοιμασία για μια διεθνή διοργάνωση αποτελεί ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης και εμπειρίας.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα, αποδεικνύοντας ότι η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στη διάκριση, αλλά και σε όσα κερδίζονται στη διαδρομή. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή των χορηγών, με κύριο χορηγό την MSI EXPERTS LTD Maria Ioannou, χρυσό χορηγό τις Υπεραγορές AlphaMega, καθώς και τη στήριξη των TH. Zinonos Trading LTD, GAB Insurance Consultants, Coral Bay Dancing Group, Cyprus Computer Society και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν σημαντική επιβράβευση της προσπάθειας των μαθητών και ενισχύουν τη θετική παρουσία της Πάφου και της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο.