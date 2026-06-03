ΓΔ Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΚ: Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τη θετική πορεία της οικονομίας

Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει τη σταθερή και θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, η οποία παραμένει μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, 3 Ιουνίου 2026, τις Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, αναφέρει ότι "για την Κύπρο, η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει τη σταθερή και θετική πορεία της οικονομίας, η οποία παραμένει μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση".

Ιδιαίτερα σημαντική, τονίζει, είναι η αναγνώριση της ισχυρής δημοσιονομικής θέσης της χώρας μας. Η Κύπρος καταγράφει σημαντικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διασφαλισμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

"Η εικόνα αυτή αντανακλά την υπεύθυνη οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται και ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας".

Θετικά αξιολογούνται, επίσης, η πρόοδος στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και οι προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της πράσινης μετάβασης.

Σημειώνεται ότι οι Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις αποτελούν μέρος της κοινής διαδικασίας που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα δεδομένα κάθε χώρας και ότι στόχος τους είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Οι Συστάσεις καταγράφουν και προκλήσεις μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για την Κύπρο, μεταξύ άλλων στους τομείς της παραγωγικότητας, της καινοτομίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των δεξιοτήτων, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής πολιτικής.

Πρόκειται, σε μεγάλο βαθμό, αναφέρει η ανακοίνωση, για ζητήματα που έχουν ήδη εντοπιστεί και για τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις μέσω του ΣΑΑ, της Πολιτικής Συνοχής και άλλων εθνικών στρατηγικών και προσθέτει ότι ορισμένες προκλήσεις επηρεάζονται, παράλληλα, από εξωγενείς και γεωπολιτικούς παράγοντες που υπερβαίνουν τις δυνατότητες παρέμβασης των εθνικών αρχών.

"Οι Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσεγγίζονται ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τη συνέχιση και την επιτάχυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Η ισχυρή οικονομική επίδοση και η δημοσιονομική σταθερότητα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση διαχρονικών αδυναμιών και για την οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής, πιο ανθεκτικής και πιο παραγωγικής οικονομίας".

Οι Συστάσεις, επισημαίνεται, θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από την τελική έγκρισή τους από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή υπεύθυνων οικονομικών πολιτικών και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, με σταθερό προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών" καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ