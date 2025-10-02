Διεθνής διάκριση για το Minthis Spa στα World Spa Awards 2025

Η Κύπρος απέκτησε έναν νέο διεθνή τίτλο διάκρισης, καθώς το Minthis Spa βραβεύτηκε ως «Καλύτερο Wellness Retreat της Κύπρου» στα περίφημα World Spa Awards 2025. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει το Minthis ως έναν χώρο όπου η ολιστική φροντίδα, η φύση και η πολυτέλεια συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία αναζωογόνησης.

Τα World Spa Awards θεωρούνται από τα πλέον έγκυρα διεθνή βραβεία στον χώρο της ευεξίας και των spa. Οι νικητές επιλέγονται μέσα από διεθνή διαδικασία ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν τόσο επαγγελματίες του κλάδου όσο και ταξιδιώτες. Η βράβευση του Minthis Spa αναδεικνύει τη μοναδική υποδομή του, η οποία σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ευεξία και ενσωματώνεται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον. Με πανοραμική θέα προς τον Τρόοδος, εσωτερική πισίνα 25 μέτρων, θερμικές σουίτες, σάουνες και αισθητηριακή αυλή γεμάτη αρωματικά βότανα, το Spa προσφέρει ένα περιβάλλον πλήρους χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Στο Minthis Spa, η φιλοσοφία βασίζεται στην αρμονική σύνδεση σώματος και νου, αξιοποιώντας τη φυσική ενέργεια του τοπίου και τις θεραπευτικές ιδιότητες της φύσης. Η ευεξία αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως χαλάρωση του σώματος, αλλά ως ολιστική εμπειρία που ενσωματώνει τη γαλήνη του νου και την εσωτερική αναζωογόνηση. Οι θεραπείες του Spa έχουν σχεδιαστεί για να αποκαθιστούν τη φυσική ισορροπία του οργανισμού, χρησιμοποιώντας αγνά συστατικά και επιστημονικά μελετημένες τεχνικές, προάγοντας βαθιά αναζωογόνηση και αίσθηση ηρεμίας.

H κα. Ευαγγελία Hλιάδου, Εκτελεστική Διευθύντρια της Pafilia δηλώνει «Η αναγνώριση από τα World Spa Awards, μέσω των ψήφων επαγγελματιών και διεθνών επισκεπτών, αποτελεί μεγάλη τιμή και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στη δημιουργία ενός καταφυγίου ευεξίας».

Η βράβευση ενισχύει τη φήμη του Minthis Spa ως προορισμού υψηλής ποιότητας και αυθεντικότητας. Το Minthis Spa δεν είναι απλώς ένα καταφύγιο ευεξίας, αλλά ένας προορισμός όπου η αρχιτεκτονική, η φύση και η ευεξία συνδέονται αδιάσπαστα για μια μοναδική εμπειρία ανάτασης και ισορροπίας.