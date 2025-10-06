Η TELIA & PAVLA BBDO καλωσορίζει την Cablenet

Η TELIA & PAVLA BBDO ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με την CABLENET, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους οργανισμούς Telco στην Κύπρο.

Η συνεργασία προκύπτει μετά από διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και καλύπτει την υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας, ολοκληρωμένο σχεδιασμό στα ΜΜΕ, αποδοτική διαχείριση μέσων καθώς και υπηρεσίες media management, media planning & buying, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της CABLENET στην κυπριακή αγορά και όχι μόνο.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας προσθήκη στο portfolio της TELIA & PAVLA BBDO και μια σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από ισχυρά διεθνή και τοπικά brands με ψηλές απαιτήσεις και ξεκάθαρο όραμα.

Η ομάδα της TELIA & PAVLA BBDO καλωσορίζει την CABLENET.