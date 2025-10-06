Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στη Λάρνακα – Τρεις οδηγοί στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιχειρήσεις

Η TELIA & PAVLA BBDO καλωσορίζει την Cablenet

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας προσθήκη στο portfolio της TELIA & PAVLA BBDO και μια σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από ισχυρά διεθνή και τοπικά brands με ψηλές απαιτήσεις και ξεκάθαρο όραμα.

Η TELIA & PAVLA BBDO ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με την CABLENET, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους οργανισμούς Telco στην Κύπρο.

Η συνεργασία προκύπτει μετά από διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και καλύπτει την υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας, ολοκληρωμένο σχεδιασμό στα ΜΜΕ, αποδοτική διαχείριση μέσων καθώς και υπηρεσίες media management, media planning & buying, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της CABLENET στην κυπριακή αγορά και όχι μόνο.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας προσθήκη στο portfolio της TELIA & PAVLA BBDO και μια σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από ισχυρά διεθνή και τοπικά brands με ψηλές απαιτήσεις και ξεκάθαρο όραμα.

Η ομάδα της TELIA & PAVLA BBDO καλωσορίζει την CABLENET.

Tags

Cablenet

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα