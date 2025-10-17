Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιχειρήσεις

Ancoria Bank: Με επιτόκιο 1,50% για 6 μήνες, οι καταθέσεις σου δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Στρατηγικός στόχος της Ancoria Bank παραμένει η προσήλωση στην εξυπηρέτηση προσφέροντας σύγχρονες λύσεις στους πελάτες της.

Ολοκλήρωσε με σιγουριά το δικό σου παζλ αποταμίευσης με το νέο επιτόκιο της Ancoria Bank για Λογαριασμούς Προθεσμιακής Κατάθεσης καθορισμένης διάρκειας 6 μηνών. 

Συγκεκριμένα, για νέους Λογαριασμούς Προθεσμιακών Καταθέσεων ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ελάχιστο ποσό κατάθεσης τα €500, καθώς και ανανεώσεις κατά τη λήξη τους, προσφέρεται επιτόκιο με ετήσια απόδοση 1,50% για καθορισμένη διάρκεια 6 μηνών.

Στρατηγικός στόχος της Ancoria Bank παραμένει η προσήλωση στην εξυπηρέτηση προσφέροντας σύγχρονες λύσεις στους πελάτες της. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Τραπεζικά Κέντρα της τράπεζας, ενώ οι ιδιώτες πελάτες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα μέσω του mobile/web banking, myAncoria, πλήρως ψηφιακά.

Περισσότερες πληροφορίες για Λογαριασμούς Προθεσμιακών Καταθέσεων, όρους και προϋποθέσεις στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.ancoriabank.com/el/personal-banking/fixed-term-deposit-accounts/

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα