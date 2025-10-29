Η Cablenet, η Pafos FC και ο Παφιακός παρουσιάζουν το νέο Πρόγραμμα Αποκλειστικών Προνομίων, My Pafos Plan

Η Cablenet, η Πάφος FC και ο Παφιακός ανακοινώνουν το My Pafos Plan, ένα νέο πρόγραμμα αποκλειστικών προνομίων που φέρνει πιο κοντά την τεχνολογία, τον αθλητισμό με την τοπική κοινωνία της Πάφου. Με το My Pafos Plan, κάθε νέος ή υφιστάμενος συνδρομητής υπηρεσιών Internet, Κινητής ή Τηλεόρασης της Cablenet μπορεί να απολαύσει μοναδικά δώρα, εμπειρίες και εκπτώσεις, αποκλειστικά σχεδιασμένα για τους κατοίκους και φίλους της Πάφου.

Οι συνδρομητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα My Pafos Plan αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια που συνδυάζουν ψυχαγωγία, εμπειρία και αξία:

Welcome gift - δωρεάν μια αυθεντική φανέλα της Pafos FC.

δωρεάν μια αυθεντική φανέλα της Pafos FC. Δύο δωρεάν εισιτήρια για εντός έδρας αγώνα Ευρωπαϊκών προκριματικών της ομάδας.

για εντός έδρας αγώνα Ευρωπαϊκών προκριματικών της ομάδας. Έκπτωση στην τιμή ανανέωσης σε εισιτήριο διαρκείας της Pafos FC.

της Pafos FC. 15% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα του Blue Store .

σε όλα τα προϊόντα του . Δωρεάν απεριόριστο delivery και έκπτωση σε παραγγελίες μέσω Foody για 12 μήνες.

μέσω για 12 μήνες. Εισιτήριο διαρκείας για τους αγώνες του Παφιακού Βόλεϊ.

Παράλληλα, οι συνδρομητές του My Pafos Plan έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα και VIP εμπειρίες, συμμετέχοντας σε κληρώσεις και διαγωνισμούς για:

Υπογεγραμμένες φανέλες, μπάλες και κασκόλ της Pafos FC.

της Pafos FC. Ξενάγηση στο προπονητικό κέντρο της Pafos FC. Meet & Greet και φωτογραφίες με τους παίκτες της ομάδας.

στο προπονητικό κέντρο της Pafos FC. Meet & Greet και φωτογραφίες με τους παίκτες της ομάδας. Δείπνο με παίκτες της Pafos FC.

με παίκτες της Pafos FC. Συμμετοχή σε Halftime Challenge , όπου οι τυχεροί που θα επιλεχθούν, θα συμμετάσχουν σε μια ποδοσφαιρική πρόκληση κατά τη διάρκεια αγώνα στο στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν από ένα goody bag της Pafos FC.

όπου οι τυχεροί που θα επιλεχθούν, θα συμμετάσχουν σε μια ποδοσφαιρική πρόκληση κατά τη διάρκεια αγώνα στο στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν από ένα goody bag της Pafos FC. VIP εμπειρία όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν εισιτήρια VIP για Ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας, συμπεριλαμβανομένης ξενάγησης στο στάδιο (VAR, αγωνιστικός χώρος, αποδυτήρια) και παρακολούθηση της εισόδου της ομάδας στο γήπεδο.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Η συμμετοχή στο My Pafos Plan είναι απλή, αφού κάθε νέος συνδρομητής της Cablenet μπορεί να το ζητήσει με την ενεργοποίηση υπηρεσίας Internet, Κινητής ή Τηλεόρασης. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές Cablenet μπορούν να συμμετέχουν προσθέτοντας οποιαδήποτε νέα υπηρεσία.

Ο κάθε συνδρομητής θα λαμβάνει τη δική του My Pafos Plan Benefits Card, και θα είναι σε θέση να εξαργυρώσει εύκολα όλα τα προνόμια του στα συνεργαζόμενα σημεία ή κατά την είσοδο σε εκδηλώσεις. Τα προνόμια ισχύουν για όσο διάστημα η συνδρομή Cablenet παραμένει ενεργή, ενώ οι κληρώσεις και οι VIP εμπειρίες διαρκούν καθ’ όλη τη σεζόν.

Μια στρατηγική συνεργασία που ενώνει την Πάφο

Με το My Pafos Plan, η Cablenet ενισχύει τη σχέση της με την τοπική κοινότητα της Πάφου και τους φιλάθλους της Pafos FC και του Παφιακού, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως τηλεπικοινωνιακού παρόχου που στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και τις τοπικές αξίες.

Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, η Cablenet, θέλει να δώσει πίσω στην πόλη της Πάφου, στους ανθρώπους, στις οικογένειες και στους φιλάθλους που την εμπιστεύονται καθημερινά, προσφέροντας τους μια εμπειρία που συνδυάζει τη συνδρομή τους με πραγματικά οφέλη και συναισθηματική αξία.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τους δύο σημαντικούς αθλητικούς οργανισμούς της Πάφου, την Pafos FC και τον Παφιακό και τον Foody, Στρατηγικό Συνεργάτη, και στοχεύει να επεκταθεί σταδιακά, προσθέτοντας νέους Υποστηρικτές από διάφορους τομείς. Στόχος της Cablenet είναι να διευρύνει την γκάμα προνομίων του προγράμματος και να προσφέρει ακόμη περισσότερες εμπειρίες στους συνδρομητές της.

Καλούμε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα ήθελαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αποκλειστικών προνομίων My Pafos Plan να επικοινωνήσουν με το τμήμα Marketing της Cablenet στο email: marketing@cablenetcy.net. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στο cablenet.com.cy/my-pafos-plan

Πιο κάτω ακολουθούν δηλώσεις από στελέχη της Cablenet, της Pafos FC και του Παφιακού:

«Στην Cablenet, πιστεύουμε ότι η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν ενώνει τους ανθρώπους. Με το My Pafos Plan, θέλουμε να προσφέρουμε στους συνδρομητές μας κάτι περισσότερο από αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας, θέλουμε να τους προσφέρουμε εμπειρίες που τους φέρνουν πιο κοντά στην ομάδα τους, στην κοινότητά

τους και στην πόλη τους. Η Πάφος είναι για εμάς ένας δυναμικός και αναπτυσσόμενος πυρήνας, και είμαστε περήφανοι που επενδύουμε σε ένα πρόγραμμα που ενώνει τους ανθρώπους γύρω από τον αθλητισμό, την τεχνολογία και την τοπική ταυτότητα. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία καλούμε και άλλες επιχειρήσεις της Πάφου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ώστε να μεγαλώσουμε μαζί αυτό το δίκτυο προνομίων προς όφελος των κατοίκων της πόλης. Η δική μας φιλοδοξία είναι να γίνει το My Pafos Plan το μεγαλύτερο και καλύτερο πρόγραμμα προνομίων για τους ανθρώπους της Πάφου, προσφέροντας πραγματική αξία και σύνδεση στην καθημερινότητά τους», δήλωσε ο κ. Ιωάννης Μαυρίδης, CEO της Cablenet.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την έναρξη του My Pafos Plan, σε συνεργασία με την Cablenet.Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και οφέλη για όλους τους Παφίτες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της ομάδας μας με την τοπική κοινότητα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον διαχρονικό συνεργάτη μας, την Cablenet, για την στήριξή της και για την ευκαιρία που μας δίνει να προσφέρουμε τέτοιου επιπέδου υπηρεσίες στους φιλάθλους μας. Καλούμε όλους να εγγραφούν στο My Pafos Plan και να γίνουν μέρος αυτής της νέας εμπειρίας που συνδυάζει την τεχνολογία, την ψυχαγωγία και την αγάπη για την Pafos FC», σχολίασε ο κ. Χάρης Θεοχάρους CEO της Pafos FC.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού συνδέει τον αθλητισμό με την κοινωνία και δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και αλληλοστήριξης. Για εμάς στον Παφιακό, ο αθλητισμός δεν είναι απλώς αγώνες και διακρίσεις- είναι αξίες, ανθρώπινες σχέσεις και προσφορά στην τοπική κοινότητα. Ευχαριστούμε την Cablenet για τη διαχρονική της εμπιστοσύνη και τη στήριξή της στο έργο μας. Μαζί με την Πάφος FC, ενώνουμε δυνάμεις για να δώσουμε ακόμη περισσότερη αξία στους ανθρώπους αυτής της πόλης που αγαπάμε και υπηρετούμε», δήλωσε ο κ. Άνθιμος Οικονομίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Kuutio Homes Παφιακός.